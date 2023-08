Mohamed Ihattaren plante finalement Samsunspor

Alors qu’il venait d’être libéré par la Juventus après un total de 0 match joué en Italie (0 aussi à la Sampdoria où il avait été prêté), Mohamed Ihattaren venait de trouver un nouveau club. Ce mercredi, il avait signé un contrat de quatre ans avec le club de Samsunspor. L’an dernier, Samsunspor avait remporté le championnat de deuxième division turque.

Sauf que voilà, Mohamed Ihattaren n’est pas un joueur comme les autres et son instabilité s’est encore illustrée ce jeudi. En effet, le club turc vient d’annoncer qu’il ne rejoindra finalement pas le club après avoir tenté de modifier le contrat en faisant «des demandes inacceptables.» «Notre club a récemment invité le footballeur Mohamed Ihattaren, dont les termes du contrat ont été convenus, à Samsun pour subir des contrôles de santé et signer un contrat, puis le footballeur est venu dans notre ville. Notre club a renoncé au transfert du joueur qui a tenté de modifier les conditions préalablement convenues et a fait des demandes inacceptables. Nous portons cette situation à l’attention du public.»

