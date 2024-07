Le Real Madrid en passe de doubler Manchester City et le Barça pour un crack !

Le Real Madrid est un empire et comme tout empire, la volonté de régner prédomine. Dans cette optique et malgré une nouvelle Ligue des Champions soulevée en fin de saison dernière, les Merengues façonnent leur nouvel effectif pour la saison 2024-2025. Dernièrement, Florentino Perez et ses équipes ont ainsi pu célébrer l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole après un feuilleton de plusieurs années. Ce samedi, les Merengues vont également présenter officiellement Endrick, la pépite brésilienne, à leurs fans. Mais ce n’est pas tout. À en croire les dernières informations de la presse ibérique, la Casa Blanca est en pole pour enrôler un nouveau crack…

D’après les indiscrétions de Sport, Franco Mastantuono (16 ans) se rapproche plus que jamais du Real Madrid. Le quotidien précise, à ce titre, que le joyau argentin - qui a récemment liké un post des champions d’Espagne lors de la présentation de Kylian Mbappé - est d’ores et déjà d’accord avec la formation madrilène sur le plan contractuel. Désormais, les Merengues seraient en passe de trouver un terrain d’entente avec River Plate, le club formateur de l’international espoirs argentin.

Les Merengues touchent au but pour Mastantuono !

Ainsi, le vice-président du Millonario, Ignacio Villarroel, était présent dans la capitale espagnole au cours des dernières heures pour finaliser l’opération avec José Ángel Sánchez, directeur général de l’équipe blanche et bras droit de Florentino Pérez. Après avoir refusé une première offre du Real Madrid, estimée à 20 millions d’euros, le club argentin ne serait donc pas fermé à l’idée de céder sa pépite. Loin s’en faut. Une excellente nouvelle pour les hautes sphères madrilènes, à l’heure où Manchester City et le FC Barcelone font également les yeux doux au natif d’Azul.

Bien décidée à rafler la mise, la Casa Blanca a donc décidé d’accélérer dans ce dossier. Sport précise cependant que le milieu de terrain devrait continuer de grandir à River Plate et pourrait atterrir à Madrid qu’au cours de l’été prochain, voire à la fin de la saison 2025-2026. Très actif sur le marché sud-américain après avoir déjà attiré Vinicius Jr, Rodrygo, Reinier et plus récemment Endrick, le Real Madrid est donc sur le point de frapper un nouveau grand coup.