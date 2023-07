Amical (F) : les Bleues vainqueures faciles de l’Irlande à deux semaines du Mondial

Pour son avant-dernier match de préparation pour la Coupe du monde organisée dans deux semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’équipe de France féminine affrontait l’Irlande chez elle, au Tallaght Stadium (sud-ouest de Dublin). Les Bleues se sont offertes un succès et de la confiance face aux Girls in Green (3-0).

Profitant d’un dégagement adverse assez hasardeux, la défenseure de Montpellier Maëlle Lakrar provoquait la faute de la gardienne irlandaise, qui envoyait le ballon dans ses propres filets (45+1e), avant que la Lyonnaise Eugénie Le Sommer ne double la mise dans le temps additionnel à la suite d’un bon mouvement collectif (45+3e). Sur corner, la première buteuse montpelliéraine des joueuses de Hervé Renard creusait ensuite l’écart en seconde période (61e). De quoi faire le plein d’assurance avant d’affronter l’un des pays hôtes du Mondial, l’Australie (14.07), pour le dernier match amical avant la compétition.

