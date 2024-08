HAC - PSG : Josué Casimir est frustré après la défaite havraise

Josué Casimir a passé une drôle de soirée avec Le Havre face au PSG (1-4). Hors-jeu sur l’égalisation refusée d’Abdoulaye Touré, l’attaquant havrais a également vu son but être refusée au retour des vestiaires à cause d’une main faite pour récupérer le ballon dans les pieds de Yoram Zagué. Interrogé au terme de la rencontre par DAZN, l’attaquant de 22 ans a fait part de sa frustration :

«Il y a beaucoup de frustrations, on méritait mieux, c’est frustrant. On a fait une chose qui n’est pas notre identité, on a baissé la tête après le 2-1, ce n’est pas normal, je suis très frustré du résultat. On a été spectateur par moment, on avait à cœur de les bouger, quand on l’a fait, on a été récompensé mais c’est frustrant. Il y a du bon dans ce qu’on a fait, ça reste le PSG, je ne suis pas satisfait de la défaite mais il y a du bon. On a un coach qui nous fait travailler et on va corriger ce qui n’a pas fonctionné.»