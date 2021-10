Procès de la sextape : 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema

L'affaire de tentative de chantage à la sextape de Matthieu Valbuena est jugé au tribunal correctionnel de Versailles depuis ce mercredi. Karim Benzema et quatre autres hommes sont dans le viseur de la justice. Et c'est aujourd'hui que le ministère public rendait son réquisitoire. Avant que le verdict définitif ne soit rendu vendredi, 10 mois de prison avec sursis et une amende de 75 000 euros ont été requis contre Karim Benzema. «Il est porteur d'une image, d'une histoire, d'une notoriété, de toutes ces valeurs», s'est expliqué le substitut du procureur.

Le parquet demande également 4 ans de prison et 15 000 euros d'amende contre Mustapha Zouaoui, qualifié de cerveau de l'affaire, 18 mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende pour Axel Angot, ainsi que 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende pour Younes Houass. Enfin, le ministère public a requis deux ans de prison, plus 5000 euros d'amende pour Karim Zenati.