Copa América : l’Uruguay de Bielsa cartonne la Bolivie, le Panama surprend la team USA

L’Uruguay de Marcelo Bielsa commence parfaitement sa Copa América. Après une victoire 3-1 lors de son premier match face au Panama, le principal outsider de la compétition derrière l’Argentine et le Brésil a de nouveau fait le plein de confiance face à la Bolivie. La Celeste a déroulé face à une équipe bien inférieure. Facundo Pellistri, le joueur appartenant à Manchester United, a rapidement ouvert le score avant que Darwin Nunez ne mette sa sélection à l’abri avec un second but en première mi-temps. Maximiliano Araujo, déjà auteur d’une passe décisive, a, lui aussi, profité des largesses défensives en deuxième mi-temps pour inscrire un but. Les milieux de terrain Federico Valverde et Rodrigo Bentancur ont aggravé le score en fin de match pour en passer cinq (5-0). Une victoire séduisante des hommes de Marcelo Bielsa qui sont désormais qualifiés pour les quarts de finale. Contrairement aux États-Unis, qui se sont fait surprendre à domicile par le Panama.

Habitués à être les trouble-fêtes, les Panaméens ont de nouveau créé la sensation. Leur début de match face aux États-uniens a été pourtant poussif. Après un but refusé pour hors-jeu, la team USA est parvenue à inscrire le premier de la rencontre par l’intermédiaire de Folarin Balogun. Le Monégasque a réalisé un super geste pour mettre son équipe sur les bons rails. Cependant, les États-Unis sont devenus inoffensifs alors qu’ils ont évolué à 10 contre 11 presque toute la partie. Cesar Blackman pour le Panama a vite égalisé et Jose Fajardo Nelson a donné la victoire aux siens en fin de match. Le Panama peut toujours croire en une qualification. Les États-Unis ne devront donc pas se louper pour leur dernier match contre un Uruguay très en forme en ce début de compétition.