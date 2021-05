Les grands chantiers qui attendent l'OL

La suite après cette publicité

Un édifice à reconstruire. Pendant plusieurs années, l'Olympique Lyonnais a prouvé que ses fondations étaient très solides tant sportivement qu'économiquement sous l'impulsion de son chef de chantier Jean-Michel Aulas. Mais récemment, la bâtisse rhodanienne s'est fissurée petit à petit. Et dimanche soir, elle s'est effondrée. Alors que les Gones pouvaient se qualifier pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, ils se sont inclinés 3 à 2 face à Nice pendant que Monaco ne parvenait pas à faire mieux qu'un match nul à Lens. Un cauchemar pour les pensionnaires du Groupama Stadium qui ne verront pas la C1 pour la deuxième année consécutive.

Au-delà des pertes financières que cela engendre, et qui ne sont pas négligeables après une saison en période de covid-19 et sans supporter, l'OL va devoir se reconstruire en profondeur. Tout n'est pas à jeter bien évidemment. Mais le chantier est colossal. Les dirigeants lyonnais planchent sur ce nouveau projet, eux qui n'ont pas forcément fait les bons choix. Nommé directeur sportif en mai 2019, Juninho n'a pas encore réussi à bâtir un OL conquérant. Après l'échec Sylvinho, le Brésilien a misé sur Rudi Garcia, qui l'avait convaincu lors de son entretien, plutôt que Laurent Blanc. Mais les relations entre les deux hommes se sont vite tendues et ils n'ont pas été sur la même longueur d'onde.

Trouver un nouvel architecte pour bâtir une équipe compétitive

Le jeu proposé mais surtout la gestion des joueurs, notamment de Bruno Guimarães, lui avaient fortement déplu comme expliqué sur notre site. Garcia a donc été logiquement remercié. "Juni", qui bénéficie toujours de la confiance de sa direction, ne devra pas se tromper cette fois-ci sur l'identité du futur entraîneur de l'OL. Et si d'après nos informations aucune décision n'a encore été prise, certains noms sont sortis du chapeau. L'Équipe explique que Christophe Galtier est toujours la priorité. Peter Bosz et Lucien Favre seraient aussi pistés. Idem pour Patrick Vieira. Longtemps suivi, Roberto De Zerbi ne devrait pas venir, alors que d'autres coaches ont été proposés (Jardim, Paulo Fonseca, Luis Castro) selon le quotidien sportif.

À la recherche d'un nouvel architecte, Juninho et l'OL n'auront pas le droit à l'erreur, eux qui veulent amorcer un nouveau virage comme expliqué dans un communiqué de presse publié lundi. «L’Olympique Lyonnais prépare d’ores et déjà la construction d’un nouveau projet ambitieux. Le choix fait par l’institution d’aligner la fin de nombreux contrats d’encadrement au 30 juin (staff de Rudi Garcia, Baticle, Revel, ndlr) permettra d’amorcer un nouveau cycle dont les ambitions resteront plus que jamais européennes. Le club communiquera prochainement sur sa nouvelle organisation avec les plus hautes ambitions, grâce à un effectif riche d’individualités de haut niveau qu’il va aussi renouveler, tant au niveau des compétitions nationales qu’en Europa League».

Du mouvement chez les joueurs

Au-delà de l'entraîneur et d'une nouvelle impulsion qu'il devra donner tant au niveau de l'état d'esprit que du jeu, il y aura aussi du mouvement du côté des joueurs. Côté départs, Memphis Depay s'en va libre. Il faudra réussir à remplacer le capitaine et un élément capable de marquer comme de délivrer des passes décisives. Maxwel Cornet, lui, devrait avoir un bon de sortie. Djamel Benlamri pourrait aussi plier bagage. Lyon compte aussi sur une grosse vente. A priori celle du milieu Houssem Aouar. Il faudra aussi gérer les cas des éléments prêtés cette saison, comme Joachim Andersen qui a une belle cote en Premier League. Champion d'Espagne avec l'Atlético de Madrid, Moussa Dembélé devra aussi régler son avenir. D'autres sont aussi dans ce cas (Reine-Adelaïde, Koné, Jean Lucas, Diop).

Du côté des arrivées, Lyon se penche déjà sur plusieurs dossiers. En défense, le nom du Rennais Damien Da Silva a été cité. Au poste de latéral gauche, le Brésilien Henrique Silva tient la corde. Enfin, un ailier polyvalent est aussi recherché. L'Équipe a récemment parlé de Jérémie Boga (Sassuolo) et de talents made in Brésil, le terrain de chasse privilégié de Juninho. L'OL compte donc apporter du sang neuf tout en s'appuyant sur une ossature avec des éléments comme Lopes, Denayer, Marcelo ou Lucas Paqueta. Des jeunes comme Caqueret ou Cherki auront aussi certainement de prendre plus de pouvoir. Le changement, c'est maintenant à Lyon !