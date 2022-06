Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaïfi

Interrogé hier par Marca sur les attaques incessantes de Javier Tebas, le président de La Liga, Nasser Al-Khelaïfi a été cash : « «Qui est Tebas ? Je ne le connais pas. Nous ne nous mêlons pas des affaires d'autres clubs, d'autres championnats ou fédérations, ce n'est pas notre style. Mais je ne vais pas accepter qu'on nous donne des leçons. Je m'en fiche de ce qu'il dit, vraiment, ça fait des années qu'on parle de ça. On a un projet footballistique à construire et on va continuer. Ce qui sort dans les médias ne nous inquiète pas, nous ne perdons pas notre temps avec ça».

Ce mercredi, Javier Tebas a répondu sur Twitter au patron du PSG. «Al-Khelaifi est d'un autre niveau. Il nous prend tous pour des imbéciles (même lui ne croit pas à ses mensonges) et débarque à Marca pour donner des leçons avec l'orgueil et l'arrogance d'un "nouveau riche". Les normes n'existent pas pour le PSG. Nous continuerons à nous battre pour un football durable sans tricher». La suite au prochain épisode.