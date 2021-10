Qualif CdM 2022 : l'Algérie surclasse encore le Niger

Une nouvelle fois, l'Algérie a étrillé le Niger. Après son succès 6-1 il y a quatre jours, les Fennecs ont battu le même adversaire sur le score de 4-0 cette fois. Mahrez (20e), Mandi (33e), Bennacer (47e) et Bounedjah (54e) sont les buteurs du soir. L'Algérie reprend la tête du groupe A, à égalité de points avec le Burkina Faso.

Dans le même temps, l'Afrique du Sud a réalisé une excellente opération en triomphant de l'Éthiopie 1-0 grâce à un but contre son camp de Gibeto (11e) et en profite pour prendre la première place du groupe G devant le Ghana. Enfin, le Togo est venu à bout du Congo 2-1 avec le but de la victoire signé Denkey. Les Éperviers sont 2es du groupe H, loin derrière le Sénégal.

Revivez en live le film de la rencontre entre le Niger et l'Algérie.