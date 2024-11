PSG - Lens : Luis Enrique est ravi de la prestation de ses joueurs

Sans briller, le Paris Saint-Germain s’est imposé (1-0) face au Racing Club de Lens, ce samedi après-midi, dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1. Un succès qui permet aux Parisiens de conforter leur place de leader du classement, avec six points d’avance sur l’AS Monaco, 2e. Après la rencontre, Luis Enrique a confié sa satisfaction au micro de BeIN Sports. Et ce, malgré les nombreuses occasions manquées par sa formation.

La suite après cette publicité

« On savait que ça allait être un match difficile contre Lens, et ils nous ont rendu le match compliqué. On s’en est bien sorti, même si on n’a pas concrétisé certaines opportunités. Je suis très content, ravi de mon équipe, j’aime ce que je vois et il y a la Ligue des champions qui arrive. Ils ont la bonne attitude, ils ont eu beaucoup d’occasions, même si on ne marque pas toujours. Mais ça n’existe pas une équipe qui marque à chaque fois. J’aime beaucoup mes joueurs », a indiqué l’entraineur espagnol de 54 ans, qui retrouvera le Parc des Princes, dans quatre jours, face à l’Atlético de Madrid en C1.