Inter - AS Roma : les compos officielles

Grosse affiche ce samedi à San Siro : l'Inter accueille la Roma à 18h pour le compte de la 8ème journée de Serie A (un match à suivre en direct commenté sur FM). Prétendants assumés au titre, les Interistes connaissent un début de saison mitigé et sont classés septièmes en championnat : ils restent sur une gifle reçue à Udine (3-1). Les hommes de José Mourinho possèdent un petit point de plus à la sixième place et ont également subi un coup d'arrêt il y a deux semaines, face à l'Atalanta (0-1).

La suite après cette publicité

Le coach des Nerazzurri Simone Inzaghi devra faire sans Marcelo Brozović qui s'est blessé avec la Croatie, et sans Romelu Lukaku, toujours pas remis de sa blessure aux ischio-jambiers. C'est la doublette Lautaro Martinez-Edin Džeko qui évoluera en attaque. Côté Roma, la bonne nouvelle vient de Paulo Dybala, rétabli après avoir manqué le dernier match contre l'Atalanta. José Mourinho aligne l'Argentin à la pointe de l'attaque à la place Tammy Abraham, avec Lorenzo Pellegrini et Nicolò Zaniolo en soutien.

Les compositions officielles :

Inter : Handanovic - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco - Lautaro, Dzeko.

AS Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola - Pellegrini, Zaniolo, Dybala.