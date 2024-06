Euro 2024 : le Danemark devant la Slovénie après le 8e critère de l’UEFA

Le Danemark sera au rendez-vous des 8es de finale de cet Euro 2024. Après le 0-0 du soir face à la Serbie, les hommes de Kasper Hjulmand terminent 2es de leur poule, derrière l’Angleterre, mais devant la Slovénie qualifiée en tant que meilleure 3e. Pour arriver à départager Danois et Slovènes, il a fallu aller très loin, au 8e critère décidé par l’UEFA puisque les deux équipes se trouvaient jusque-là à égalité parfaite.

La suite après cette publicité

Les deux équipes avaient le même nombre de points (3), s’étaient quittées sur un nul lors de la confrontation directe (1-1), donc disposaient forcément de la même différence de buts et de buts marqués durant leur duel, de différences de buts dans le groupe (0), de buts marqués dans le groupe (2) et même d’avertissements reçus (6 chacun sur les 3 matchs). Il a fallu remonter aux qualifications pour l’Euro où les deux nations étaient déjà opposées. Et à ce petit jeu, c’est le Danemark (2-1 et 1-1) qui passe devant.