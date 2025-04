Ligue 2 : Lorient tenu en échec à Annecy

En fermeture de la 31e journée de Ligue 2, le FC Lorient se déplaçait sur la pelouse d’Annecy. Plus très loin de remonter dans l’élite un an après une descente douloureuse, les Merlus avaient envie de s’imposer face aux Annéciens ce lundi pour se rapprocher encore toujours plus de cet objectif. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Bretons.

En première période, les Lorientais se sont procurés la meilleure occasion avec le poteau touché par Pablo Pagis (36e). Au retour des vestiaires, les occasions auront été maigres et cette rencontre s’est achevée sur un match nul vierge et assez atone (0-0). Avec ce point, Lorient reste leader de Ligue 2 et conserve quatre points d’avance sur Metz, troisième et premier barragiste. Annecy est septième.