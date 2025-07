Lorient pense à Mathew Ryan

Décidément, les anciens gardiens du RC Lens ont le vent en poupe en Bretagne. Alors que Brice Samba s’est engagé à Rennes l’hiver dernier, un autre ancien portier des Sang et Or est dans le viseur du FC Lorient : Mathew Ryan. Arrivé à Lens l’hiver dernier, le gardien australien a été performant durant sa courte expérience artésienne.

Promu dans l’élite, Lorient cherche un gardien et a coché le nom du portier de 33 ans d’après L’Equipe. N’ayant pas poursuivi l’aventure à Bollaert, l’ancien de la Roma pourrait ainsi prendre la suite d’Yvon Mvogo, qui n’a pas prolongé avec les Merlus. Pour rappel, Ryan n’a encaissé que 17 buts en 14 rencontres la saison passée avec Lens et avait récolté six clean sheets.