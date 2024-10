Serie A : l’Atalanta étrille le Genoa, Mateo Retegui s’offre un triplé

Dans le cadre de la 7e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame n’a laissé aucune chance au Genoa, ce samedi au Gewiss Stadium. Sans trembler, les hommes de Gian Piero Gasperini ont terrassé les visiteurs (5-1) pour remonter au 9e rang.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Atalanta 10 7 3 3 1 3 16 13 18 Genoa 5 7 -10 1 2 4 5 15

Portée par un triplé de Mateo Retegui (24, 50e, 74e), une réalisation d’Éderson à l’heure de jeu (60e) et un but tardif de Marten De Roon (80e), la Dea a survolé cette rencontre. Incapable de réagir malgré la réduction du score du jeune entrant Jeff Ekhator (83e), le Genoa enchaîne une quatrième défaite consécutive et se retrouve 18e.