Marc Cucurella pose sa candidature au Barça

Formé au FC Barcelone, Marc Cucurella (23 ans) n'a joué qu'un seul match avec les Blaugranas en équipe première, avant de partir à Eibar. Il évolue aujourd'hui à Brighton, mais regrette de ne pas avoir eu l'occasion de jouer au Camp Nou avec son club formateur, chose qu'il aimerait faire avant la fin de sa carrière. Sous contrat jusqu'en 2026, il a été titulaire à chaque rencontre du club anglais en Premier League cette saison.

La suite après cette publicité

« En fin de compte, je suis là depuis de nombreuses années au Barça et on peut dire que c'est ma maison et ma famille ou celle de ma femme, qui est de Barcelone », a-t-il déclaré, rapporte Sport. « J'ai une épine dans le pied car j'ai fait mes débuts dans l'équipe première mais je n'ai jamais pu jouer au Camp Nou et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire avant de prendre ma retraite ou de quitter le football. »