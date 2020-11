Le fils de Robert Louis-Dreyfus en passe de racheter Sunderland

Club mythique de Premier League, Sunderland évolue néanmoins depuis peu dans une division bien inférieure à son ancien standing. Relégués en Championship (2e division) en avril 2017, puis en League One (3e division) en 2018, les Black Cats n’ont depuis connu que des désillusions et ne sortent toujours pas la tête de l’eau. Actuellement 6e du championnat, les pensionnaires du Stadium of Light devraient néanmoins voir insuffler une nouvelle dynamique au sein du club dans les prochains jours.

En effet, The Guardian nous apprend ce vendredi que l’actuel propriétaire de Sunderland, Stewart Donald, a conclu un accord pour la vente du club avec un consortium dirigé par l’actionnaire minoritaire Juan Sartori, ainsi que Kyril Louis-Dreyfus (22 ans), fils de l’ancien propriétaire de l’OM Robert Louis-Dreyfus, décédé en 2009. Le quotidien anglais nous informe qu'un accord devrait être officialisé d’ici deux semaines. Une bien bonne nouvelle pour les supporters de l’ancienne formation de Premier League qui n’attendent qu’une seule chose : un retour au sein de l’élite anglaise.