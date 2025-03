Belgique : une légende de la sélection envisage de mettre fin à sa carrière

De plus en plus gêné par des douleurs persistantes après chaque séance d’entraînement, l’attaquant de Galatasaray Dries Mertens a expliqué à son entraîneur qu’il envisageait sérieusement de mettre fin à sa carrière de footballeur, acceptant le fait que sa condition physique n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années. L’homme aux 104 sélections avec la Belgique est pourtant toujours performant du haut de ses 37 ans, avec 5 buts et surtout 13 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Actuel meilleur passeur de Ligue Europa à égalité avec le Lyonnais Rayan Cherki, Dries Mertens compte tout de même finir la saison avec Galatasaray, mais devrait sans doute tirer sa révérence une fois celle-ci terminée. Le Belge pourrait par contre rester proche du monde du football, l’entraîneur Okan Buruk souhaitant l’intégrer au sein de son staff, en vue d’un avenir en tant qu’entraîneur.