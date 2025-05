Liga : l’épineux cas Takefusa Kubo enflamme la Real Sociedad

Ancienne pépite du Real Madrid, Takefusa Kubo n’a clairement pas eu sa chance avec le club merengue. Multipliant les prêts que ce soit à Majorque, Villarreal et Getafe, il avait finalement filé à l’été 2022 du côté de la Real Sociedad, un club où il a définitivement explosé. Recruté pour 6,5 millions d’euros seulement, l’ailier international japonais (42 capes, 6 buts) arrivait pour enfin lancer sa carrière en Liga, les Merengues ayant conservé 50% à la revente.

Très vite, le gaucher est devenu incontournable sous les ordres de son coach Imanol Alguacil. En trois ans, il a d’ailleurs disputé 133 matches pour 23 buts et 18 offrandes, s’affirmant comme un véritable détonateur dans son couloir droit. De quoi entrevoir une belle vente pour la Real Sociedad (et donc le Real Madrid) puisque sa clause libératoire est à 60 millions d’euros. Cette raison est néanmoins plus difficile avec une onzième place en championnat pour les Txuri Urdin.

Takefusa Kubo reste flou sur son avenir

De quoi provoquer la colère de Takefusa Kubo en cette fin de saison. Constatant une fin de cycle avec le départ annoncé d’Imanol Alguacil et les résultats compliqués de la formation basque qui est hors des places européennes, le joueur de 23 ans s’est exprimé après le derby contre Bilbao (0-0) : «il me manque un peu de cette Real Sociedad qui dominait le jeu, qui enchaînait les occasions, et ces derniers temps, ce n’est plus le cas. Nous avons un peu plus de mal que les autres années, qu’en début de saison.»

D’ailleurs, celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029 a laissé planer le doute sur sa continuité dans le Pays basque : «pour l’instant, j’ai un contrat et mon objectif est de rester à la Real et de le voir progresser, mais comme l’entraîneur, on ne sait jamais. Mais pour l’instant, j’ai un contrat et je suis toujours à la Real.» Reste que la situation actuelle ne convient pas à Takefusa Kubo qui a encore la possibilité d’atteindre une place européenne puisque le Rayo Vallecano (8e, 44 points) et le Celta de Vigo (7e, 46 points) sont respectivement à 1 et 3 longueurs des Basques. Sans Europe et dans un projet en perte de vitesse, Takefusa Kubo risque bien d’ouvrir la porte à un nouveau défi cet été.