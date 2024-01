Le Real Madrid se frotte déjà les mains grâce au très courtisé Takefusa Kubo

Un phénomène venu du Japon. En 2019, le Real Madrid s’est offert le jeune et prometteur Takefusa Kubo. Qualifié de "Messi japonais" par les observateurs, le natif de Kawasaki a dit non au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone, où il avait joué plus jeune, pour aller vivre son rêve au sein de la Casa Blanca. Envoyé avec le Castilla dans un premier temps, il a ensuite enchaîné les prêts puisque les Merengues l’ont envoyé à Majorque, Villarreal ou encore Getafe. Puis, il a posé ses valises à la Real Sociedad en 2022.

L’Arabie saoudite veut le couvrir d’or

Barré par la concurrence dans la capitale espagnole, où d’ailleurs le Real Madrid avait atteint le quota de joueurs extracommunautaires, il a rejoint l’écurie basque en 2022 pour un montant de 6,5 millions d’euros. Le tout sans avoir joué le moindre match avec l’équipe professionnelle madrilène. Mais il a fait le bon choix puisque tout se passe plutôt bien pour lui à Saint-Sébastien. L’an dernier, il a terminé l’année avec un bilan de 9 buts et 6 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues dont 34 en tant que titulaire.

Cette saison, le joueur âgé de 22 ans en est à 6 buts et 4 assists en 25 rencontres, dont 21 dans la peau d’un titulaire. Les performances de l’ailier ont d’ailleurs attiré l’attention de nombreux clubs. Relevo a indiqué qu’Al-Hilal lui avait offert un contrat de 4 ans avec un salaire de 40 millions d’euros, soit 160 millions d’euros au total. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2027 a repoussé les avances du club de Neymar. Cet hiver, c’est au tour d’Al-Nassr d’avoir tenté une approche pour Kubo. L’équipe de CR7 apprécie beaucoup la star nippone, qui dispute actuellement la Coupe d’Asie des nations avec son pays.

La Premier League est déjà là

Mais Kubo ne se voit pas rejoindre l’Arabie saoudite pour le moment malgré un salaire de 20 millions d’euros par an. Il préfère rester en Europe. Son idée est de terminer la saison avec la Real Sociedad avant de changer d’air éventuellement durant l’été. Des cadors anglais sont d’ailleurs déjà ses trousses. C’est le cas de Manchester United. Les Red Devils ont tenté une première approche en offrant Antony selon The Sun. Mais le club espagnol n’a pas donné suite. MU risque de faire une nouvelle tentative cet été pour le joueur dont le prix est estimé à 60 millions d’euros selon transfermarkt.

Outre MU, Liverpool est également sur le coup annonce Relevo ce jeudi. Son profil plaît beaucoup aux Reds, qui veulent du sang neuf dans le secteur offensif. Ils passeront à l’attaque cet été. Mais la concurrence est importante. D’autres pensionnaires de Premier League, dont les noms n’ont pas filtré, ainsi que Naples sont séduits. Mais il faudra convaincre le joueur, qui veut remporter des titres et devenir le meilleur footballeur japonais de l’histoire, ainsi que la Real Sociedad.

Le Real Madrid a la main

Le Real Madrid aura aussi son mot à dire dans l’histoire. Comme ils le font très souvent, les Merengues bénéficient d’un droit de rachat prioritaire. Ils peuvent donc doubler tous les clubs intéressés dans la dernière ligne droite. La seule contrainte pour les Madrilènes est qu’ils doivent offrir un salaire équivalent ou supérieur à celui proposé par le club avec lequel le Japonais se sera mis d’accord. L’idée est qu’il ne soit pas lésé. Si jamais le Real Madrid n’exerce pas son droit de rachat, il récupérera un joli chèque.

En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu toucheront 50% sur une future vente de Takefusa Kubo. Autant dire que les Madrilènes, tout comme les Basques d’ailleurs, ont tout intérêt à ce que les prix s’envolent pour le footballeur nippon. Et le club de Florentino Pérez, si jamais son objectif n’est pas de le rapatrier, peut déjà se frotter les mains puisque plusieurs grands d’Europe sont déjà sur le coup pour le joueur. Dans tous les cas, le Real Madrid sera gagnant. Takefusa Kubo aussi a priori.