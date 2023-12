Real Sociedad : Manchester United peut rendre un gros service au PSG

C’est encore une saison très compliquée pour Manchester United. Les Red Devils ont déjà pris la porte en Ligue des Champions, et sont plutôt mal placés en championnat, avec cette décevante septième place au classement de la Premier League. Bien loin des attentes et des objectifs que se doit d’avoir un tel club. Et forcément, comme souvent dans ces cas-là, il va y avoir beaucoup de mouvements lors du mois de janvier, avec des départs, mais aussi des arrivées.

Concernant la première catégorie de joueurs, il est question depuis des mois déjà d’un départ de Jadon Sancho, qui n’a toujours pas convaincu. Cas de figure similaire pour Antony, qui a plus fait parler de lui pour ses fresques extra-sportives que pour ses prestations. Anthony Martial est lui aussi sur le départ, alors que la presse espagnole évoque un possible retour de Raphaël Varane au Real Madrid pour couvrir la blessure de David Alaba.

Une recrue XXL

Quant aux arrivées, c’est un peu plus flou. Mais The Sun dévoile ce jeudi une information concernant les plans des Red Devils qui risque de ravir… Luis Enrique. Effectivement, le média anglais rapporte que Manchester United souhaite enrôler Takefusa Kubo. Quel rapport avec le PSG ? Et bien le Japonais est le leader offensif et probablement le meilleur joueur de la Real Sociedad, rival du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le journal va même jusqu’à indiquer que le joueur, dont la valeur serait de 50 millions d’euros, pourrait être l’objet d’un échange avec Antony pour faire baisser le prix de l’opération. Auteur de 6 buts et de 3 passes décisives en 16 rencontres de Liga, Take Kubo serait une sacrée recrue pour la formation entraînée par Erik ten Hag. Et une énorme perte pour Imanol Alguacil, qui perdrait là un élément majeur en vue de ce duel en huitièmes de finale face au PSG…