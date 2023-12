Le Real Madrid prépare un incroyable retour pour le mercato hivernal !

Recrutera ou recrutera pas ? C’est la question que se posent tous les fans du Real Madrid, qui ont récemment vu comment David Alaba a dit au revoir à toute la deuxième partie de saison suite à une blessure grave au genou. Déjà privé d’Éder Militão, également blessé de longue durée, Carlo Ancelotti a pour la première fois fait comprendre qu’une nouvelle tête dans le secteur défensif ne serait pas de refus…

« Dire que nous n’allons pas recruter ? Non. Nous avons parlé avec le club, on évaluera ça dans les prochains jours. Nous ne sommes pas pressés. On essayera de bien terminer avec ce match et ensuite on prendra tout le temps nécessaire pour prendre la meilleure décision possible. S’il y a une possibilité et qu’on pense que c’est une bonne décision pour le club, on le fera », a lancé l’Italien mercredi en conférence de presse. Dans la presse espagnole, il a été question d’un retour de Rafa Marin, jeune défenseur central formé au club et actuellement prêté à Alavés, où il est très performant.

Une aventure difficile loin de Madrid

Mais voilà que ces dernières heures, plusieurs médias espagnols comme le journal AS ou la radio Cadena COPE ont dévoilé une petite bombe. Le Real Madrid songe ainsi à rapatrier Raphaël Varane, qui a joué au club entre 2011 et 2021 avant de prendre la direction de Manchester United, étant un des éléments majeurs de tous ces sacres européens obtenus par la bande de Zidane et Ancelotti. AS indique ainsi que Varane fait partie des premiers noms qui ont été évoqués en interne pour remplacer Alaba. Surtout, le défenseur central de 30 ans serait clairement le bienvenu, puisqu’Ancelotti et le staff technique seraient enchantés de pouvoir l’avoir sous leurs ordres à nouveau.

Il faut dire que son aventure à Manchester United est pour le moment bien moins brillante que son épopée madrilène. Le joueur formé à Lens n’est même pas un titulaire indiscutable aux yeux de Ten Hag, et il n’a par exemple démarré que 5 rencontres de Premier League cette saison, pour 9 apparitions au total. Il faut aussi souligner qu’il n’a pas été aidé par les blessures à répétition. AS précise tout de même que dans cette affaire, son salaire pourrait poser problème. Il touche actuellement 15 millions d’euros annuels, presque le double de ce qu’il percevait à Madrid. S’il souhaite revenir à la maison, le défenseur central va donc devoir faire des sacrifices.