Serie A : l’Inter Milan étrille la Salernitana et prend le large en tête du classement

Restant sur 7 victoires consécutives, l’Inter Milan avait une victoire, a priori aisée, à aller chercher à domicile contre la Salernitana ce vendredi. Et avec son duo d’attaque Lautaro-Thuram, les Nerazzurri n’ont rien à craindre. Buteur au bout de 17 minutes (1-0), le Français a vu son compère d’attaque doubler la mise seulement deux minutes plus tard (2-0, 19e).

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, Denzel Dumfries a permis aux siens de prendre le large pour ainsi confirmer leur large domination (3-0, 40e).

Sereins, les Lombards ont continué à mettre la pression sur la lanterne rouge et cela a payé en fin de rencontre grâce à un quatrième but signé Marko Arnautovic (4-0, 92e). Avec ce succès, l’Inter Milan prend dix points d’avance en tête du classement et a déjà une main sur le Scudetto.