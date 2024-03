PSG : les Corinthians vont bientôt faire rejouer Gabriel Moscardo

Gabriel Moscardo entrevoit le bout du tunnel. Recruté par le Paris Saint-Germain l’hiver dernier en échange de 22 M€, bonus compris, le jeune milieu défensif brésilien de 18 ans avait connu un gros coup d’arrêt. La faute à un souci découvert à son pied gauche, avant l’officialisation de son transfert chez les Rouge et Bleu. Un pépin physique nécessitant une opération (et un stop de trois mois) qui a fait trainer les négociations entre Paris et les Corinthians.

Au final, Moscardo a bien signé au PSG et le club de la capitale l’a prêté dans la foulée au Timão. L’objectif des Parisiens était clair : laisser le Brésilien se remettre auprès des siens et le faire reprendre tranquillement la compétition avec son club d’origine avant son arrivée en Europe en juillet prochain. Le mois dernier, les nouvelles le concernant étaient d’ailleurs plutôt bonnes. Après des soins reçus au centre médical Aspetar au Qatar, Moscardo marchait sans restriction pour son pied opéré et un retour à l’entraînement était prévu début mars.

Moscardo a repris l’entraînement

Depuis, les choses continuent d’évoluer favorablement. Dans un reportage diffusé sur la chaine TV des Corinthians, on peut y voir le néo-Parisien réaliser des exercices physiques avec ses coéquipiers. De retour à l’entraînement, Moscardo va bientôt devenir une option pour le coach de l’équipe pauliste, Antonio Olivieira. Un petit revirement de situation puisque le président Augusto Melo indiquait récemment que Moscardo ne devait plus rejouer sous la tunique des Corinthians et qu’il était présent au centre d’entraînement uniquement pour se remettre de son opération.

Gazeta Esportiva assure en effet que le joueur devrait être disponible pour l’équipe entre le début et la mi-avril. Dans deux, trois semaines en gros. Une excellente nouvelle pour le technicien portugais. « Il y a peu de temps, le club a vendu un joueur, Gabriel, qui est toujours avec nous et qui pourrait bien être une option lorsqu’il sera rétabli », a-t-il déclaré, ravi d’avoir une autre option à Raniele, le principal titulaire à la récupération. Bientôt remis sur pied, Moscardo aura peut-être l’occasion d’enchaîner les matches avant son décollage pour Paris. Car d’ici le 30 juin prochain, les Corinthians ont pas moins de 23 matches au programme : deux en Coupe du Brésil, six en Coupe Sul-Americana et quinze en championnat.