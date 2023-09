France-Irlande : Didier Deschamps espérait une victoire plus large au Parc des Princes

La suite après cette publicité

L’équipe de France n’a pas tremblé au Parc des Princes. Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 en Allemagne, les Bleus ont maîtrisé l’Irlande dans l’antre francilien (2-0) grâce à des buts de Tchouameni et Thuram. Au micro de TF1, le sélectionneur, Didier Deschamps, espérait un succès plus large face aux Boys in Green : «je n’ai pas à me plaindre. Mes joueurs font ce qu’il faut, même si on aurait pu en mettre un peu plus aussi ce soir, mais je ne vais pas faire la fine bouche, face à un adversaire qui avait beaucoup d’agressivité. C’est pas facile de trouver les solutions, on était beaucoup dangereux qu’au match aller là-bas (1-0, ndlr), heureusement. Donc c’est très bien.»

15 points acquis sur 15 possibles, le sans-faute tricolore se poursuit avant d’affronter l’Allemagne en amical à Dortmund dans cinq jours. Néanmoins, le technicien de 54 ans ne veut pas se relâcher et attend la prochaine échéance en qualifications face aux Oranjes : «on continue de respirer. Après chacun appréciera, ce sont trois points de plus qui nous rapprochent. Il nous en reste plus que 9 à prendre, mais ça dépend des autres. Même si on est qualifiés, il va falloir aller gagner les autres matches. Le prochain, c’est le match de prestige contre l’Allemagne. Au mois d’octobre, ce sera aux Pays-Bas. En attendant, on va apprécier, on a un peu de temps avant ce match contre l’Allemagne, donc bravo à l’ensemble du groupe pour cette semaine.»