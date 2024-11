Manchester United : Ruben Amorim veut jouer un sale tour au PSG !

C’est le début d’une nouvelle ère à Manchester United. Ruben Amorim parviendra-t-il à remettre les Red Devils au sommet du football anglais, puis européen ? Il faudra logiquement attendre pour le savoir, même si on devrait avoir quelques éléments de réponse dès ce dimanche, pour son premier match à la tête de sa nouvelle équipe face à Ipswich Town dès 17h30.

Mais forcément, le tacticien portugais voudra du changement dans l’effectif afin de façonner l’équipe à sa manière. Plusieurs joueurs comme Casemiro sont déjà annoncés sur le départ, alors que les rumeurs concernant Viktor Gyökeres, le serial buteur qu’il avait sous ses ordres au Sporting, enflamment les tabloïds au quotidien en Angleterre. Et comme l’indique le Daily Mail, Amorim souhaite piocher à Paris…

Amorim le connaît bien

Effectivement, les Red Devils s’intéressent à Nuno Mendes. Les Mancuniens et Ruben Amorim estiment qu’il y a un déficit de qualité à ce poste, et le coach le connaît bien puisqu’il l’avait entraîné à Lisbonne avant que le latéral ne prenne la direction de la capitale française en 2022. Le profil du Parisien, plutôt offensif, est très apprécié à Manchester et parfaitement adaptable au 3-4-3 qu’Amorim souhaiterait mettre en place.

Tout indique en revanche que le coach mancunien va devoir se tourner vers d’autres pistes, puisque la tendance est plutôt à une prolongation à Paris pour Nuno Mendes, qui devrait suivre les pas d’Achraf Hakimi, fraîchement prolongé. Le média britannique explique d’ailleurs que des alternatives existent, comme Alphonso Davies (Bayern Munich) ou Milos Kerkez (Bournemouth). Affaire à suivre…