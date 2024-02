Nice-Monaco : Adi Hütter félicite son équipe

La Ligue 1 comme on l’aime ! Ce dimanche soir, l’OGC Nice s’est incliné à domicile face à une AS Monaco malade ces derniers temps. Forcément, ce succès monégasque rebat les cartes en tête de l’élite. Avec cette victoire de prestige, le club de la Principauté se hisse jusqu’au podium et revient à une petite unité de son adversaire du soir. Interrogé à l’issue de la rencontre par Amazon Prime Vidéo, Adi Hütter, le coach monégasque pointé du doigt ces dernières semaines, a fait part de sa joie.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 50 21 33 15 5 1 51 18 2 Nice 39 21 8 11 6 4 22 14 3 Monaco 38 21 10 11 5 5 40 30 4 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 5 Lille 35 21 12 9 8 4 29 17 6 Lens 35 21 7 10 5 6 27 20 Voir le classement complet

«C’était un très bon test pour nous, souligne le coach autrichien. Une belle victoire pour nous, nos supporters et mon groupe. Zakaria ? Je l’ai connu jeune, il est spécial. C’est un leader. Il veut toujours se battre et sur le premier but, sa frappe est fantastique. Ses deux buts sont fantastiques à vrai dire. C’était une très belle équipe en face. Je ne sais pas si nous avons eu de la chance avec le carton rouge mais ça a changé des choses. Malgré l’absence de Vanderson, on a pu tenter des choses tactiquement. Il y a eu beaucoup de bonnes choses dans l’axe et dans notre milieu de terrain. Cela dépend de l’adversaire et de beaucoup de choses. On a très vite décidé de jouer à quatre ou à trois derrière. J’ai vu mon équipe se battre aujourd’hui. On est très heureux ce soir.»