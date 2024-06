La réponse piquante du Real Madrid au Bayern Munich sur Kylian Mbappé

« On peut toujours être plus avide d’argent, mais tous ceux qui sont avides d’argent deviendront peu à peu le clou du cercueil du football. Si, à un moment donné, tout l’argent disparaît (du marché), il n’y aura plus rien pour faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions. C’est trop et à un moment donné, on a l’impression que ça va exploser (…) L’argent sort du marché. Aucun club n’en profite. Les joueurs, les familles, les agents, tout le monde en profite, mais pas les clubs ». Les propos de Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, ont fait parler tout le week-end.

La suite après cette publicité

Le dirigeant du géant bavarois évoquait sans surprise la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, qui a provoqué un véritable raz-de-marée médiatique, pas qu’en Espagne mais dans le monde entier. Il faut dire que même si le Français est arrivé libre, les Merengues n’ayant donc pas versé d’indemnité de transfert, certains médias évoquent une prime à la signature environnant les 100 millions d’euros.

À lire

Trois individus condamnés à de la prison pour insultes racistes sur Vinicius Junior

La réponse du Real

Des propos qui n’ont, logiquement, pas plu en interne du côté du Real Madrid. Comme l’indique Defensa Central, la direction madrilène assure n’avoir violé aucun règlement, que ce soit celui de la Liga ou de l’UEFA, et que cette opération ne met clairement pas en danger le club financièrement, ce dernier se portant très bien de ce point de vue là.

La suite après cette publicité

« Ils ont dépensé 100 millions d’euros pour Kane l’an dernier », rappelle-t-on au sein de la direction merengue. Certains voient tout simplement de la jalousie dans ces déclarations du patron sportif du Bayern Munich, qui sort en plus d’une saison particulièrement moyenne, et ce n’est pas la première fois que des membres importants du club bavarois tiennent des propos de la sorte concernant d’autres clubs…