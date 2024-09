Strasbourg : les débuts XXL de la pépite suédoise Sebastian Nanasi

C’était l’un des dossiers intéressants en Ligue 1 cet été. Avec un début de saison éclatant à Malmö où il a inscrit 9 buts et délivré 10 offrandes en 21 matches, Sebastian Nanasi confirmait avec brio son exercice précédent (13 buts et 8 offrandes en 34 matches) où il avait aidé les Himmelsblått à remporter le championnat. Suivi par l’AS Saint-Étienne, il avait finalement pris le chemin du Racing Club de Strasbourg pour 11 millions d’euros. Milieu gauche créatif, très technique qui est capable de jouer à tous les postes du milieu et de l’attaque mis à part le rôle d’avant-centre, Sebastian Nanasi est un réel couteau suisse. Un bonheur pour son nouveau coach Liam Rosenior qui en est déjà un grand fan.

«J’adore Sebastian et je suis très content qu’il soit là. Il a de grandes qualités techniques et une très bonne vision du jeu. Il apprend très vite et a assimilé beaucoup d’informations en peu de temps. Sebastian Nanasi a marqué un très beau but dans la construction. Il a perdu un peu d’énergie au fil de la rencontre, mais on s’y attendait après sa semaine avec la sélection. Je suis content de sa performance» expliquait d’ailleurs ce dernier en conférence de presse. Une entrée réussie contre Rennes (3-1), un but face à l’Olympique Lyonnais (défaite 4-3) et un nouveau pion contre Angers (1-1), Sebastian Nanasi n’a pas manqué son intégration.

Sebastian Nanasi continue de briller

En conférence de presse avant d’affronter Lille samedi dernier, il se confiait d’ailleurs sur son adaptation à l’effectif alsacien : «je me sens bien dans le groupe. On a hâte et on est impatient de disputer ce match à Lille. Nous voulons tourner la page de notre dernier match contre Angers, qui ne s’est pas conclu sur le meilleur résultat possible et qui reste une déception. Nous sommes désormais concentrés à 100% sur le match de Lille. Nous savons ce sur quoi nous devons travailler pour performer.» Et là encore, le phénomène Sebastian Nanasi a encore fait parler la poudre.

Précieux dans la création et installé côté gauche dans le 4-3-3 strasbourgeois, il s’est offert un but en contre en fin de rencontre (3-3) où il a su transformer une sublime action collective. Perfectionniste et ambitieux, celui qui compte 3 capes avec la Suède entend continuer de grandir à la même vitesse qu’une équipe strasbourgeoise jeune et en pleine progression comme lui. «Je ne me fixe pas d’objectifs en particulier. Je veux simplement me donner à 100% et aider ce groupe à gagner des matches. Même si dans le foot actuel, les stats individuelles sont importantes, je veux surtout permettre au collectif de performer», avait-il d’ailleurs confié. Sur son petit nuage, Sebastian Nanasi entend continuer à faire mal et l’Olympique de Marseille devra s’en méfier ce dimanche soir.

