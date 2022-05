LdC : Andrew Robertson évoque la finale perdue contre le Real Madrid en 2018

En conférence de presse vendredi, avant la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid ce samedi (21h), le latéral gauche de Liverpool Andrew Robertson a évoqué la finale de C1 perdue en 2018 face aux Merengues. L’Ecossais de 28 ans pense que les Reds ne sont plus la même équipe qu’il y a quatre ans, grâce notamment à des joueurs qui ont plus d’expérience.

« Nous travaillions à partir de l’adrénaline et ils travaillaient à partir de l’expérience. Je pense que l’expérience est toujours meilleure au bout du compte. Je pense que je suis l’un des leaders de cette équipe depuis quelques années maintenant et que j’ai grandi dans ce rôle. J’ai plus de responsabilités sur les épaules. Je ne suis plus le jeune Robertson, je suis un peu plus expérimenté et j’essaie d’aider les jeunes garçons », a expliqué Robertson qui cette saison a délivré 15 passes décisives et inscrit deux buts en 46 matches avec les Reds.

