Coupe du monde 2022 : la liste du Maroc dévoilée

Dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc devra créer l'exploit pour réussir à sortir des poules. Mais les Lions de l'Atlas ont de sérieux arguments et un effectif composé de nombreux joueurs de qualité. Ce jeudi matin, le sélectionneur Walid Regragui a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui iront au Qatar dès le début de semaine prochaine pour se préparer avant le Mondial. Les Lions de l'Atlas pourront évidemment compter sur les cadres de la sélection comme Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal ou encore Romain Saiss. Le nouveau coach franco-marocain, arrivé il y a moins de 2 mois à la tête de l'équipe, a tout de même réservé quelques surprises dans sa liste.

Ces derniers jours, les rumeurs fusaient sur le retour de certains joueurs et les possibles surprises dans cette liste de 26. Les Marocains bouillaient d'impatience. «Les joueurs vont nous rejoindre le 13. Ceux qui joueront à ce moment-là, ils nous rejoindront directement à Doha parce qu'il y aura beaucoup de voyages donc ils doivent bien récupérer. Je sais que j'ai pris des décisions importantes et il y aura des déçus et des heureux. Mais on a beaucoup travaillé avec le staff pour faire cette liste et c'est la meilleure possible pour défendre nos couleurs lors de la Coupe du monde», a déclaré Walid Regragui en conférence de presse.

Hamedallah de retour, première pour la jeune pépite Bilal El Khanouss

Les cages marocaines seront, sans véritable surprise, gardées par Yassine Bounou (Séville), Munir Mohand (Al Wehda) et Reda Tagnaouti (Wydad). En défense centrale, le Maroc pourra compter sur le retour de blessure de Nayef Aguerd (West Ham) mais aussi sur Romain Saiss (Besiktas), Achraf Dari (Brest), Badr Banoun (Qatar SC) ainsi que Jawad El Yamiq (Valladolid). Sans surprise, Achraf Hakimi (PSG) et Noussair Mazraoui (Bayern Munich) sont présents dans cette liste. Ils seront secondés par Yahia Ait Atallah (Wydad). Le grand perdant de cette liste en défense n'est autre que Samy Mmaee. Tout comme son frère en attaque, il n'est pas présent dans les 26 et voit donc son rêve de jouer un Mondial avec son frère s'envoler.

Au milieu de terrain, Walid Regragui a fait le choix de miser sur Sofyan Amrabat (Fiorentina), Azzeddine Ounahi (Angers), Selim Amallah (Standard de Liège) mais aussi sur Yahya Jabrane (Wydad), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) et surtout sur le jeune Bilal El Khanouss (Genk). Comme nous vous le révélions en exclusivité, la jeune pépite de 18 ans est la surprise de la liste. Il découvrira pour la première fois de sa carrière la sélection marocaine. Le vrai chantier se trouvait sur les postes offensifs avec beaucoup de monde pour peu de places. Sofiane Boufal (Angers), Amine Harit (OM), Hakim Ziyech (Chelsea) et Abde Ez (Osasuna) sont bien là tout comme Youssef En-Nesyri (Séville), Zakaria Aboukhlal (Toulouse) ou encore Ilias Chair (QPR) et Walid Cheddira (Bari). Mais le sélectionneur a aussi fait le choix de rappeler pour la compétition Abderrazak Hamedallah (Ittihad) qui n'avait plus été convoqué depuis 2019. L'attaquant de 31 ans, en conflit avec certains joueurs, avait décidé de ne plus répondre aux appels de la sélection. Il fait donc son grand retour, et pour un Mondial qui plus est. Il prend la place de Ryan Mmaee qui est le grand absent de cette Coupe du monde côté Maroc mais aussi de Munir El Haddadi.