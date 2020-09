Le groupe du PSG face à Lens

Après de longs jours d'attentes, le Paris Saint-Germain va bel et bien disputer son premier match en Ligue 1 cette saison, ce soir face au RC Lens. Pour ce faire, l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel doit composer sans ses titulaires habituels, à savoir Mbappé, Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas, et Icardi, tous positif au Covid-19 il y a peu de temps. Pour cette première opposition de la saison, le technicien allemand a opté pour un groupe de 20 joueurs parmi lesquels Marcin Bulka, qui sera aligné ce soir en lieu et place de Navas comme l'a communiqué le club parisien sur son site officiel.

le groupe de 20 joueurs pour le match à Lens ce soir :

Marcin Bulka, Garissonne Innocent, Mitchel Bakker, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Thimotéé Pembélé, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Biandougou Fadiga, Kays Ruiz, Xavi Simons, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Jesé Rodriguez, Arnaud Kalimuendo.