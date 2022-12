CdM 2022, Brésil : Neymar démonte son ancien agent

La suite après cette publicité

Malgré le bon match de Neymar (30 ans) et un but contre la Croatie, en quart de finale du Mondial au Qatar, le Brésil a fini par s'incliner lors des tirs au but. Grandissime favori, c'est une véritable claque, qu'on reçu les Auriverdes. Les réactions ne sont pas faites priées après cette terrible contre-performance, comme celle Ribeiro Wagner, l'ancien représentant du joueur du PSG.

« Cet homme n'a jamais été un entraîneur de football. Il a passé des années à tromper les gens, perdant deux titres. Il faut juste qu'il soit la prière de la classe des élèves », a déclaré Wagner dans un post Instagram, avant que le numéro 10 ne lui réponde :« Ne dis pas de conneries, Wagner ! ».