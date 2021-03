Equipe de France : Tanguy Ndombélé lance un appel à Didier Deschamps

Jeudi prochain, Didier Deschamps annoncera une liste de joueurs pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Un dernier galop d'essai avant la grande liste pour l'Euro, qui se déroulera l'été prochain. Forcément, on devrait avoir quelques indications sur les 23 chanceux qui pourront participer à la compétition continentale et qui vont donc défendre le statut de champion du Monde de Paul Pogba, Antoine Griezmann et Raphaël Varane.

C'est donc le moment, pour certains, de sortir du bois et de faire quelques coups de communication. C'est notamment le cas de Tanguy Ndombélé, le milieu de terrain de Tottenham. En grande délicatesse au début avec son coach, José Mourinho, ça va beaucoup mieux et on l'a même vu évoluer plus haut sur le terrain, au poste de numéro 10. Dans un long entretien accordé à RMC Sport, l'ancien Lyonnais annonce sans détour penser aux Bleus et espère être de la partie.

L'équipe de France lui manque

« Bien sûr qu’on y pense. Souvent. Quand on entre sur le terrain, on sait qu’on va être regardé par le staff. Même quand on est blessé, on y pense. On veut toujours être en sélection, c’est quelque chose de beau pour un joueur d’être en équipe de France, tu te dis que tu fais partie des 23 meilleurs de ton pays quand même. En plus, il y a une superbe génération, une très bonne équipe. On veut tous être appelé. Je ne vais pas mentir, l’équipe de France, ça me manque », lâche-t-il pour commencer.

Mais le milieu de terrain explique aussi avoir discuté de cela avec le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui n'est autre que son coéquipier chez les Spurs : « Oui. Hugo, c’est mon capitaine en sélection comme en club, donc c’est logique qu’on en parle. Bon, je ne vais pas dire qu’on en parle tous les jours, mais je lui demande souvent de me raconter ses expériences en équipe de France, comment c’était avec les anciens. Je suis quelqu’un de curieux, donc j’aime bien savoir comment ça se passe ». Premier élément de réponse jeudi prochain donc.