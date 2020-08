Barça : Henrik Larsson dans le staff de Koeman

Cette semaine, Ronald Koeman est devenu l'entraîneur du FC Barcelone. Pour l'épauler dans sa mission, le technicien néerlandais a choisi de s'entourer d'hommes de confiance. Le Barça a officialisé la nouvelle ce vendredi. «Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Alfred Schreuder et Henrik Larsson afin qu'ils rejoignent le staff de Ronald Koeman. Ils feront partie de son équipe jusqu'au 30 juin 2022», peut-on lire sur le communiqué de presse.

«Koeman et Larsson ont partagé le vestiaire à Feyenoord entre 1995 et 1997. Ils se retrouvent 23 ans plus tard au Camp Nou, où ils ont connu leurs heures de gloire en tant que joueurs. Larsson a entraîné en Suède, dans son pays natal, à Falkenberg et Helsingborg. De plus, Alfred Schreuder, né à Barneveld (Pays-Bas) le 2 novembre 1972, intègre le staff de l'équipe première. Expert en stratégies, et disposant d'une grande expérience aux Pays-Bas et en Allemagne, Schreuder était dans le staff de Hoffenheim, qualifié pour la Ligue des Champions, et de l'Ajax 2018/19, l'année où l'équipe de De Jong a émerveillé l'Europe et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions.» Des renforts importants pour les Catalans.