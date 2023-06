Les nouvelles idées du FC Barcelone pour soulager ses finances

La suite après cette publicité

Le mercato bat déjà son plein mais le FC Barcelone n’en a pas fini avec les problèmes. Laporte, Deco et Xavi ont des idées mais pas toujours les moyens de les réaliser. Le Portugais a tout de même trouvé un accord avec l’Athletico Paranaense pour le jeune attaquant Vitor Roque. L’attaquant brésilien pourrait même devenir la première recrue de l’été. Pas la seule, du moins on l’espère en Catalogne car pour le moment, sans vente, les dossiers sont bloqués.

Les départs programmés après le 30 juin de Sergio Busquets et de Jordi Alba vont soulager les comptes rouge vif du Barça mais ça ne suffira pas visiblement. Il faut encore couper. Des transferts sont toujours attendus comme ceux de Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Sergino Dest, d’autres sont souhaités, voire désirés avec Ansu Fati, Franck Kessié, Eric Garcia et Ferran Torres, tandis que certains jeunes devraient faire l’objet d’un nouveau prêt (Nico et Abde notamment).

C’est désormais au basket de se serrer la ceinture

Pour récupérer 80 M€ sur les comptes du club, Joan Laporta à une nouvelle solution. Elle risque de ne pas plaire en Catalogne mais cela témoigne de la difficulté et surtout de la nécessité du Barça à réduire ses dépenses. Selon les informations de Sport, le président élu va s’attaquer cette fois aux autres entités du club, à commencer par le basket. Comme pour leurs homologues footballeurs, il a été demandé aux basketteurs de baisser à leur tour leur salaire.

Problème, seuls 4 des 16 contrats arrivent sur la fin. Les négociations s’annoncent difficiles. Tous ne sont pas d’accord pour réduire leurs émoluments, comme la star Nikola Mirotic à qui il a été proposé de diviser son salaire par deux. Le Monténégrin va devoir trouver un moyen de partir. D’après Mundo Deportivo, le budget de l’équipe de basket va être réduit de 25 à 30 % pour la saison prochaine. Il n’y a décidément pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment à Barcelone.