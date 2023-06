Deco a bouclé sa première recrue pour le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Alors que les plus grands clubs européens s’activent en coulisses ces dernières semaines pour réaliser des transferts en vue de la prochaine saison, le mercato a pris une tournure décisive cette semaine. Si on parle beaucoup de Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain mais aussi du Real Madrid après l’annonce fracassante du champion du monde 2018, un autre club espagnol et pas de moindres a confirmé une belle opération pour cet été. En effet, Vitor Roque serait tombé d’accord avec Deco, le nouveau secrétaire technique du FC Barcelone. Le très jeune attaquant de l’Athletico Paranaense serait d’ailleurs l’un des premiers renforts du club catalan pour la saison prochaine.

Et selon AS, l’actuel secrétaire technique des Blaugranas aurait joué un rôle prépondérant dans la conclusion de cet accord entre le FC Barcelone et Vitor Roque. Grâce à sa connaissance du marché brésilien et ses bonnes relations avec l’agent du joueur de 18 ans, André Cury, Deco a réussi à boucler ce dossier dans un temps record ce qui été un facteur décisif au moment de valider l’arrivée de la pépite brésilienne en Catalogne. Si la signature de Vitor Roque au FC Barcelone semble presque définitivement bouclée et ce à tous les niveaux, le club catalan doit encore s’assurer de la faisabilité d’un tel transfert.

Le FC Barcelone n’a pas la marge salariale suffisante pour officialiser le transfert

En effet l’arrivée du Brésilien ne sera officialisée que lorsque la marge salariale sera suffisante pour pouvoir enregistrer la venue du joueur de 18 ans. Ce dernier petit détail n’est pas anodin même s’il s’agit d’un élément indépendant de la volonté de la direction barcelonaise alors que la situation économique de la formation basée au Camp Nou est encore très complexe. Une fois son transfert officialisé, la pépite brésilienne deviendra le remplaçant naturel de Robert Lewandowski, même si sa polyvalence lui ouvrira également la porte des côtés en tant qu’ailier. Son arrivée ferme aussi la porte à un retour de Pierre Emerick Aubameyang en Catalogne.

Les dirigeants du Barça ont encore du pain sur la planche. Pour valider le transfert de Vitor Roque, le club catalan doit d’abord se pencher sur les départs de plusieurs joueurs. Le média espagnol parle notamment de la nécessité d’avoir au minimum trois départs supplémentaires afin de pouvoir dégager une masse salariale suffisante pour réaliser cette opération, sachant que le transfert est estimé à environ 40 millions d’euros, même s’il devrait être payé en trois fois. Enfin, Vitor Roque signerait un contrat à long terme avec le Champion d’Espagne en titre. Une durée de cinq ans est notamment évoquée. Le Brésilien devrait donc bientôt connaitre un nouveau championnat, en Europe cette fois, en rejoignant le FC Barcelone.