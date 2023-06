Inter Miami : la Messi-mania se fait déjà sentir !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a perdu gros avec Lionel Messi. On ne parle pas forcément de ses qualités footballistiques, mais de tout ce que l’international argentin apportait en matière d’image, de merchandising, de billetterie ou de sponsoring, sans oublier les réseaux sociaux. L’année dernière, El Chiringuito a révélé que le capitaine de l’Albiceleste était le plus gros vendeur de maillots au PSG (60%). Il a aussi permis au PSG de signer dix nouveaux contrats de sponsoring avec différentes marques. Véritable poule aux œufs d’or, Messi a donc quitté les champions de France.

Depuis l’annonce de la fin de son aventure en France, le PSG a perdu de nombreux followers sur ses réseaux sociaux. Un peu plus de deux millions. En effet, Olé a expliqué qu’avant l’officialisation du départ de Messi, le compte du club de la capitale avait 69,9 millions d’abonnés. Aujourd’hui, ils ne sont "plus" que 67,7 millions. Les pensionnaires du Parc des Princes risquent d’enregistrer d’autres pertes significatives puisque le footballeur né en 87 permet de générer de nombreux revenus. C’est désormais l’Inter Miami qui va pouvoir en profiter puisque la franchise de MLS a obtenu sa signature.

En concurrence avec Al-Hilal et le FC Barcelone, le club de David Beckham a réussi un énorme coup en récupérant Messi libre. Outre ce qu’il apportera sportivement à Miami, il va permettre à l’écurie américaine d’entrer dans une autre galaxie. D’ailleurs, les premiers effets sont déjà visibles en Floride. Comme cela a été le cas pour CR7 à Al Nassr, la venue de la Pulga a boosté les réseaux sociaux du club. Le compte Instagram de l’Inter Miami est passé de 900 000 à 6,6 millions d’abonnés. La franchise de MLS espère que cela aura le même impact sur Twitter (plus de 467 700 followers) ou Facebook (1 million).

Un moyen d’avoir plus de visibilité, d’étendre leur influence et d’avoir aussi plus de revenus notamment vis-à-vis des sponsors. Au niveau de la billetterie, le transfert de Lionel Messi a déjà eu des conséquences importantes. Les prix des billets ont tout simplement explosé. Pour les matches du mois de juillet, notamment celui du 21 juillet en League Cup (cela pourrait être le premier match officiel de Messi); ils étaient de 29$ (26,9 euros) avant la venue du champion du monde 2022. Depuis, ils atteignent entre 477 et 481$ minimum (entre 443 et 446 euros).

La franchise de Beckham peut déjà se frotter les mains

C’était plus que pour le match 3 de la finale NBA à laquelle participe le Miami Heat et les Nuggets de Denver et pour lequel les billets étaient vendus 383 euros. L’Inter Miami compte donc sur Messi pour renflouer ses caisses. D’autant que la franchise de MLS possédait l’affluence la plus faible la saison dernière (12.637 spectateurs en moyenne). Mais plusieurs matches feraient déjà le plein. Une bonne nouvelle pour Beckham et ses équipes, qui ont validé le projet de construction d’une nouvelle enceinte il y a un an. Lionel Messi, qui sera là pour plusieurs années, va leur permettre de rentabiliser une partie des investissements.

Surtout si d’autres joueurs, comme Sergio Busquets, Leandro Paredes ou Angel Di Maria le rejoignent. Outre la billetterie, l’Inter Miami compte sur la vente des tuniques floquées au nom de Messi pour se faire de l’argent. Selon Goal, il devrait porter le numéro 10 à Miami. Un numéro qu’il affectionne et qui n’est détenu par personne en Floride. D’ailleurs, plusieurs fans ont déjà fait floquer leur maillot rose avec le n°10. Des maillots qui se vendent entre 84 euros (maillot classique) et 120 euros (authentique) sans le flocage. Pour la tunique extérieure, les prix vont de 84 à 139 euros. L’Inter Miami tout comme adidas, sponsor maillot de la franchise, peuvent déjà se frotter les mains.