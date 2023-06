La guerre continue entre le FC Barcelone et Leo Messi

La suite après cette publicité

«Les histoires d’amour finissent mal… en général.» Dans les années 80, Les Rita Mitsouko faisaient danser la France entière avec ce tube. 40 ans plus tard, ces paroles font pleurer les supporters du FC Barcelone. Lionel Messi ne reviendra pas dans le club de son cœur, deux ans après son départ précipité et inattendu vers le PSG, où là, il n’y a jamais eu d’histoire d’amour. Après plusieurs semaines de réflexion, l’Argentin a décidé de s’en aller à l’Inter Miami en Major League Soccer.

Peut-être a-t-il eu peur du retour raté ? Ce n’est sans doute pas une histoire d’argent puisqu’il a refusé une offre phénoménale d’Arabie saoudite, 1,2 milliard d’euros sur 2 ans, comme nous le rapportions. «Je ne reviens pas au Barça. J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas ! Je veux vivre le foot d’une autre manière après avoir remporté le Mondial et l’impossibilité de revenir à Barcelone», déclarait-il à Mundo Deportivo mercredi soir.

Les versions de Messi et du Barça ne sont pas les mêmes

D’après sa version, le septuple Ballon d’Or estime que le Barça n’avait pas réuni suffisamment de conditions pour son retour. «Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu’il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga. Mais il manquait d’autres choses. Aujourd’hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir. Et ça se comprend.» Il révélait aussi n’avoir parlé à Laporta qu’«une ou deux fois maximum.» Curieux pour un club qui a tenté de le faire revenir…

La presse catalane a immédiatement parlé d’échec du président barcelonais. Quelques jours auparavant, les feux semblaient pourtant au vert. «Jusqu’à récemment, c’était 99 % ; maintenant il est à 50%», rapportait une source barcelonaise à AS une semaine avant le transfert de Messi en MLS. L’intrigue est encore plus grande à la lecture du communiqué des Culés de mercredi soir où il est indiqué qu’une proposition a bien été présentée à l’Argentin et à son père Jorge. «Bien qu’il ait reçu une proposition du Barça. Une proposition compte tenu de la volonté du FC Barcelone et de Lionel Messi pour qu’il porte à nouveau le maillot du Barça.»

La manifestation des supporters du PSG comme déclic

Les versions se contredisent donc. Chacun souhaite tenir le beau rôle dans ce rendez-vous manqué. Mais la volonté de se retrouver à nouveau était-elle réelle. On peut aussi en douter. Radio Catalunya estime que l’attitude de la Pulga a changé le jour où des supporters du PSG ont manifesté devant le siège du club et l’ont insulté. À partir de ce jour-là, Messi a cessé de répondre à certains membres du Barça et à se tourner vers «un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur» pour reprendre les termes utilisés par le communiqué des Blaugranas.

Même Xavi, avec qui l’Argentin est en contact régulier, a affirmé sur Jijantes qu’il avait «remarqué un changement chez Messi ces derniers jours et c’est peut-être parce qu’il ne se voit pas si clairement (au Barça, ndlr). (…) Il n’a jamais l’esprit tranquille car il doit toujours être un 10 et il ne peut pas échouer. C’était excitant pour toutes les parties, lui, moi et le club. Mais les circonstances n’ont pas aidé à ce que cela se produise. C’est une décision personnelle et nous devons la respecter. Il veut une vie plus calme, plus familiale.» Chose impossible à Barcelone.