FC Barcelone : Xavi balance ses vérités sur Lionel Messi

C’est confirmé : Lionel Messi ne reviendra pas au FC Barcelone cet été. Pourtant, comme l’a confié l’Argentin, Xavi souhaitait qu’il revienne. L’entraîneur catalan souhaitait un retour de son ancien coéquipier, avec qui il a gagné tant de titres sur les pelouses européennes et espagnoles. Il devra faire sans La Pulga donc, lui qui vient de remporter la Liga.

Dans un entretien accordé à Jijantes, le tacticien catalan s’est longuement confié sur ce retour frustré de l’ancien numéro 10 blaugrana. « J’ai senti un changement ces derniers jours, ces dernières semaines. Peut-être que ce n’était plus aussi clair pour lui », a ainsi expliqué l’ancien milieu de terrain. Ce qui confirme les doutes qu’aurait eu Messi quant à la possibilité réelle de sa signature, dans un contexte où le Barça est muselé par la Liga et son fair-play financier.

Xavi comprend totalement Messi

« Il faut le respecter, et parfois, on manque d’empathie. Ce n’est pas facile d’être Messi. Tout ce qu’il représente, il n’est jamais tranquille, il doit toujours être au top. Il doit toujours être le meilleur », a continué Xavi, qui comprend donc que Messi a besoin de tranquillité : « il l’explique de façon naturelle, il a passé des mauvais moments et il n’a plus envie d’être sous les projecteurs ».

« Il veut moins de pression et de tension, une vie plus tranquille et en famille. C’est une décision personnelle, et les circonstances ne nous ont pas aidé. Il faut le respecter. Moi j’étais convaincu que ça serait bien passé pour nous avec Messi ici. On avait beaucoup parlé, on avait de l’espoir. Mais les circonstances ont fait que ça ne s’est pas fait. Je lui souhaite le meilleur, c’est un ami. Le meilleur pour lui et sa famille, je les aime beaucoup », a conclu l’entraîneur, pas rancunier. Désormais, il n’a plus qu’à attendre quels joueurs vont lui ramener Joan Laporta et Mateu Alemany pour renforcer son effectif, en vue de la Ligue des Champions notamment.