Le FC Barcelone met les choses au clair après l’échec du dossier Messi !

Ce mercredi soir, le feuilleton Lionel Messi a touché à sa fin. Alors qu’il avait décidé de ne pas prolonger avec le PSG, la septuple Ballon d’Or avait le choix entre trois options pour son avenir : le Barça, l’Inter Miami ou l’offre XXL de Al Hilal en Arabie Saoudite. Finalement, après quelques jours de rumeurs, Lionel Messi a fini par trancher : il évoluera du côté de la MLS la saison prochaine. « Je ne reviens pas au Barça, je vais à l’Inter Miami. J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas ! Je veux vivre le foot d’une autre manière après avoir remporté le Mondial et l’impossibilité de revenir à Barcelone. » », a lancé l’Argentin à Mundo Deportivo.

Dans ce même entretien, Lionel Messi a aussi expliqué pourquoi il n’avait pas fini par rejoindre son club de toujours, le FC Barcelone. « En réalité, je n’ai que peu parlé avec Laporta, une ou deux fois maximum. Avec Xavi je parle beaucoup oui, on a parlé de la possibilité d’un retour. On avait beaucoup d’espoir, on en parlait, de savoir si c’était bien pour lui ou pour l’équipe que je revienne. Si ça avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu’il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga. Mais il manquait d’autres choses. Aujourd’hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir. Et ça se comprend », expliquait la Pulga. Mais cette version n’est pas celle du FC Barcelone.

Le joueur avait une offre du Barça

En effet, devant les nombreuses réactions des supporters barcelonais, le FC Barcelone a décidé de publier un communiqué pour… corriger les récentes déclarations de Messi. Selon le club calatan, c’est Messi qui a refusé le rejoindre le Barça malgré une offre formulée. «Le lundi 5 juin, Jorge Messi, le père et représentant du joueur, a informé le président du club Joan Laporta de la décision du joueur de rejoindre l’Inter Miami, bien qu’il ait reçu une proposition du Barça. Une proposition compte tenu de la volonté du FC Barcelone et de Lionel Messi pour qu’il porte à nouveau le maillot du Barça», peut-on d’abord lire dans le communiqué.

«Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui est et sera toujours aimé au Barça», conclut alors le communiqué. Un communiqué qui permet au club de se dédouaner de l’échec du dossier Messi et qui devrait faire parler dans les prochains jours.