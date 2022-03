PSG : quel onze pour affronter le Real Madrid ?

La suite après cette publicité

Quatre ans après, le Paris Saint-Germain est opposé au Real Madrid dans un huitième de finale de Ligue des Champions. Mais cette fois, le club de la capitale part avec un petit avantage avant le match retour grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse du Parc. Suffisant pour sortir la Casa Blanca ? Sur le papier, le résultat de l’aller n’est pas assez fort pour mettre les hommes de Mauricio Pochettino à l’abri. Au Bernabéu, les Rouge-et-Bleu devront donc afficher une certaine solidité, d’autant que les partenaires de Karim Benzema ont bien l’intention de se faire pardonner après leur piètre prestation de l’aller.

Reste maintenant à savoir avec quelle équipe Pochettino décidera d’aller au combat. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les incertitudes sont légion. À commencer dans les buts. À l’aller, la plupart des observateurs voyaient Keylor Navas jouer contre une équipe qu’il connaît par cœur. Au final, c’est Gianluigi Donnarumma qui avait été choisi. Pochettino continuera-t-il à appliquer sa fameuse rotation en Ligue des Champions ? Le mystère reste entier, même si, en termes de dynamique, Navas reste sur deux défaites en championnat (à Nantes et à Nice).

La frayeur Mbappé

En défense, même si, par miracle, Sergio Ramos parvient à faire partie du groupe (il était absent de l'entraînement ce lundi), la principale question concerne la présence d’Achraf Hakimi. Diminué physiquement (quadriceps), le Marocain reste sur une brève apparition à Nantes et s’est entraîné à part ces derniers jours. S’il ne peut être présent pour épauler Mendes, Kimpembe et Marquinhos, l’ancien Intériste sera probablement remplacé par un Thilo Kehrer toujours aussi peu rassurant. Un cran au-dessus, Marco Verratti et Danilo Pereira ont une longueur d’avance sur leurs coéquipiers de l’entrejeu. Et comme il serait surprenant de voir Pochettino miser sur un Xavi Simons, la dernière place de titulaire se jouera donc entre Leandro Paredes et Idrissa Gueye (Ander Herrera ne s'est pas entraîné aujourd'hui).

Mais l’Argentin peut-il réellement prétendre à une place de titulaire, lui qui n’a plus rejoué de match officiel depuis le huitième de finale aller ? De son côté, le champion d’Afrique était titulaire contre Nantes et Saint-Étienne. Sauf surprise, il devrait donc être le troisième larron du milieu. Enfin, si ce 4-3-3 se confirme, il y a très peu de raisons qui forceraient Pochettino à aligner un autre trio offensif que le traditionnel Neymar-Messi-Mbappé. Si aucune mauvaise nouvelle n'arrive d'ici mercredi.

Car une première alerte est tombée il y a quelques minutes seulement. Paris s'inquiète désormais pour Kylian Mbappé, victime d'un coup au pied à l'entraînement et annoncé très incertain. Et si le Bondynois devait déclarer forfait, Pochettino pourrait aligner le même trio qu'à Nice. Ou donner sa chance à Mauro Icardi. Ce qui n'est clairement pas la même chose... Face à Nice, le PSG a pu constater ce qui lui manquait offensivement quand Mbappé n'était pas présent. En l'absence éventuelle de Mbappé, Di Maria serait en pole position pour démarrer. Mais Fideo est fantomatique depuis plusieurs rencontres et ne semble plus avoir le coup de reins nécessaire pour faire la différence. Il ne reste plus qu'à espérer que Mbappé puisse tenir sa place.