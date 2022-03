PSG : grosse inquiétude pour Kylian Mbappé, blessé à l'entraînement

La suite après cette publicité

Ce que tous les supporters parisiens redoutaient risque d'arriver. Suspendu lors de la défaite face à Nice pour une accumulation de cartons jaunes, Kylian Mbappé devait revenir en pleine forme avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions, sur la pelouse du Real Madrid, mercredi (21h).

Présent à l'entrainement ce lundi, Kylian Mbappé a reçu un gros coup de la part d'un coéquipier et passe actuellement des examens pour connaître la gravité de cette blessure, comme l'informe Le Parisien. Une nouvelle très inquiétante pour le PSG qui pourrait donc se passer de son meilleur joueur depuis le début de saison et auteur de l'unique but inscrit lors du huitième de finale aller, au Parc des Princes (1-0).