Real Sociedad : Mikel Oyarzabal craint le PSG !

Le 14 février prochain parait encore loin, mais il approche petit à petit. Ce jour là, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la côte basque pour y affronter la Real Sociedad. L’ancienne équipe d’Antoine Griezmann a régalé en Ligue des Champions jusqu’à présent, en finissant en tête de son groupe D, devant l’Inter Milan notamment. Menée par Mikel Oyarzabal, l’un des leaders emblématiques, la Real s’apprête à affronter un PSG qui ne joue rien d’autre que la victoire finale dans la compétition. Un sacré défi que n’avait pas vraiment prévu le capitaine du club espagnol.

«S’ils m’avaient laissé le choix, je ne l’aurais pas choisi, évidemment, mais comme c’est un tirage pur et simple et qu’il n’y a rien à faire, pour le moment c’est votre tour, c’est comme ça et vous devez vous concentrer là-dessus. C’est un grand rival, une grande équipe. Je ne pense pas que je vais découvrir quoi que ce soit ni personne. Nous pouvons aussi y faire face parce que nous l’avons prouvé», déclare Oyarzabal pour Relevo. Il poursuit : «Il y a toujours des options. Quand vous avez concouru comme en phase de groupes, une équipe comme le PSG vous regarde avec respect. Il faut avoir confiance en soi et, bon, pourquoi pas. Nous savons que cela ne sera pas facile, tout comme la phase de groupes n’a pas été facile, même si tout semble s’être bien passé, mais nous sommes excités et pleins d’espoir.»