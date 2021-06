Les maillots des 10 équipes de la Copa America 2021 !

Alors qu'elle devait avoir lieu en Argentine, la Copa America se tiendra finalement au Brésil du 13 au 29 juin prochain. Juste avant le début des hostilités, nous vous présentons en images les maillots des 10 équipes engagées dans la compétition.

Les maillots du Brésil

Après avoir remporté la Coupe du monde 1994 en étant équipée par Umbro, la Seleção s'est engagée avec Nike en 1996. Ce partenariat, liant les deux entités pour 10 ans et rapportant 192 millions d'euros à la Fédération brésilienne, a fait passer Nike dans une nouvelle dimension, profitant notamment de l'éclosion de Ronaldo pour dévoiler la fameuse Mercurial qui est aujourd'hui encore la paire de crampons la plus populaire. Depuis le début de sa collaboration avec la Seleção, la marque à la virgule profite de chaque grande compétition pour présenter de nouvelles tuniques qui respectent toujours les couleurs traditionnelles de la terre du football.

Domicile

À l'instar des maillots arborés par de nombreuses légendes brésiliennes, la tunique que porteront Neymar et ses coéquipiers à la Copa America associe le jaune et le vert. Très simple, ce maillot rend hommage à différentes générations victorieuses en Coupe du monde et notamment celle de 1970 emmenée par le Roi Pelé. Comme sur les maillots brésiliens d'antan, on retrouve une base jaune combinée à une touche de vert qui se présente sur le col rond et le bout des manches. Sur ces deux parties vertes, on retrouve d'ailleurs des losanges rappelant le drapeau national.

Extérieur

Si le vert domine le drapeau brésilien, c'est bien le bleu qui se présente sur le maillot extérieur depuis de nombreuses années, à l'exception de l'année 2019 où Nike a présenté un maillot blanc proche des tuniques de la Seleção dans les années 1930-1950. On retrouve plusieurs nuances de bleu sur ce maillot qui met lui aussi en avant des losanges sur toute la partie avant.

Les maillots de la Colombie

Historiquement, la sélection colombienne a eu quelques maillots iconiques, notamment lorsqu'elle était équipée par Umbro dans les années 1990. Depuis 2011, adidas a pris les rênes pour la seconde fois après un premier passage effectué à la fin des années 80. Depuis 30 ans, les maillots colombiens ont bien évolué, passant du rouge au jaune à domicile et intégrant le bleu à l'extérieur.

Domicile

Dévoilée spécialement pour la Copa America en mars dernier, cette tunique se dévoile dans la couleur phare de la Colombie depuis près de 30 ans : le jaune. Contrairement au dernier maillot domicile qui sortait de l'ordinaire, celui-ci est très simple. Les trois bandes et le logo d'adidas sont rouges, tout comme les chaussettes qui complètent la tenue avec un short bleu marine.

Extérieur

Alors que le bleu dominait les premiers maillots colombiens, il a longuement disparu avant de revenir sur le devant de la scène sur le maillot extérieur de la Coupe du monde 1994. Durant cette Copa America, Juan Cuadrado et ses coéquipiers mettront en avant la rivière Magdalena puisque les différentes teintes et formes présentes sur le maillot sont directement inspirées des couleurs que l'on trouve à la surface de cette rivière colombienne emblématique.

Les maillots de l'Equateur

À l'échelle mondiale, l'Equateur est sans doute l'une des sélections les plus fidèles à son équipementier. Les Equatoriens sont en effet équipés par Marathon Sports depuis 1996. Durant les 25 dernières années, la marque locale créée en 1988 a totalement revisité les maillots de la 63ème nation au classement FIFA.

Domicile

Depuis toujours, la tunique principale de la sélection équatorienne est jaune mais son design a grandement changé au fil du temps. Pour la Copa America 2021, Marathon Sports a dévoilé un design jusque là jamais vu. On retrouve ainsi un maillot au fond jaune recouvert de larges bandes horizontales bleu marine.

Extérieur

D'abord bleue, la tunique secondaire de l'Equateur est ensuite devenue blanche dans les années 1990 avant de définitivement retrouver sa couleur originelle en 2003. Généralement bleu marine, la marque locale a décidé d'innover cette année en dévoilant une tenue bleu ciel où l'on retrouve des rayures en diagonale à l'avant et une touche de bleu marine au niveau des épaules et des manches.

Les maillots de l'Argentine

L'Albicéleste se voit aujourd'hui fournir ses maillots par adidas, son équipementier historique. Les deux entités ont une longue histoire commune qui a commencé en 1974 et qui a notamment amené le titre de champion du monde 1978. Entre-temps, les deux entités se sont séparées plusieurs fois, pour mieux se retrouver. Durant toutes ces années de collaboration, la marque aux trois bandes a offert des maillots plus ou moins identiques à Diego Maradona puis Lionel Messi.

Domicile

Depuis toujours, l'Albiceleste met en avant un maillot bleu ciel et blanc à domicile à travers un design classique fait de bandes verticales dont la largeur varie selon les années. Si la marque allemande a toujours montré un grand respect pour le maillot traditionnel argentin, elle se permet tout de même d'y ajouter une touche de modernité depuis quelques années. Ainsi, sur cette tunique dévoilée en mars dernier, on retrouve un effet camouflage qui représente les différentes régions du pays sur les bandes bleues.

Extérieur

Le maillot extérieur est quant à lui historiquement dominé par le bleu marine dans un design assez classique. Mais contrairement au maillot domicile, adidas se permet d'être plus créatif sur celui-ci. Durant cette Copa America, Angel Di Maria et ses coéquipiers arboreront ainsi un maillot qui se rapproche grandement du maillot extérieur colombien avec cet effet camouflage et ses nuances de bleu.

Les maillots de la Bolivie

La Fédération bolivienne de football est équipée par Marathon Sports depuis 2015. Dans l'histoire de cette nation, les maillots se sont toujours présentés en vert ou en blanc mais en 2016, l'équipementier sud-américain a décidé de changer les habitudes de la FBF en présentant une nouvelle couleur sur la tunique extérieur. À l'occasion de la Copa America, Marathon Sports a dévoilé un nouveau jeu de maillots en mai dernier.

Domicile

Ce nouveau maillot domicile conserve sa couleur verte traditionnelle mais la combine dans deux nuances. L'une assez claire au niveau du corps et l'autre plus sombre sur les manches. On notera également une subtile impression en pointillés à l'avant du maillot. Le logo marathon qui se trouve sur la droite de la poitrine est quant à lui blanc.

Extérieur

Pour la première fois depuis 2016, le rouge est donc de retour sur ce maillot extérieur où le col diffère de celui de la tunique principale. On retrouve une couleur dominante dans deux nuances avec un rouge vif qui prend place sur la partie principale alors qu'un rouge assez clair couvre les épaules et les manches. À l'avant, on retrouve des motifs en zigzag ton sur ton.

Les maillots de l'Uruguay

Équipée par Puma depuis 2007, la Céleste a eu droit à de toutes nouvelles tuniques spécialement dévoilées pour la Copa America 2021 au début du mois de juin. Comme à son habitude, l'équipementier allemand respecte l'ADN uruguayenne et son code couleur. Si le rouge a déjà fait quelques apparitions, le bleu et le blanc sont les couleurs traditionnelles de cette sélection.

Domicile

Sur le maillot domicile, on retrouve donc un fond bleu ciel et comme il y a deux ans, il n'y a pas de motif au centre du maillot. Le Sol de Mayo (Soleil de mai), emblème national, n'est donc pas représenté comme il a pu l'être par le passé. Contrairement à la dernière tunique, il n'y a pas de bande blanche sur les épaules. puisque la touche blanche se présente cette fois au niveau des côtes à travers des rayures horizontales.

Extérieur

Le maillot extérieur est lui aussi assez minimaliste et entre dans la lignée des dernières tuniques secondaires présentées par la marque au félin bondissant pour les nations engagées à l'Euro. La Céleste a donc droit à un maillot extérieur qui s'éloigne grandement des maillots de football habituels avec l'absence du blason de la sélection au profit d'une inscription dorée « Uruguay » au centre du maillot, encadrée par deux bandes horizontales bleu ciel.

Les maillots du Paraguay

Après avoir été équipée par Puma lors des Coupes du monde 2002 et 2006, la sélection paraguayenne a fait appel à adidas pendant plus d'une décennie avant que la marque au félin bondissant ne reprenne sa place en 2020. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le premier passage de l'équipementier allemand et tout a changé. Les maillots dévoilés pour cette Copa America s'éloignent de ceux que les paraguayens portaient dans les années 2000 mais rendent tout de même hommage à l'histoire du pays.

Domicile

La tunique principale des hommes d'Eduardo Berizzo entre dans la lignée historique des maillots paraguayens en reprenant les fameuses bandes verticales rouges et blanches. La différence avec les maillots d'antan se fait surtout via le motif en ton sur ton est inspiré du tissu Ñanduti, dentelle traditionnelle paraguayenne à l'origine de tout l'artisanat paraguayen. Enfin, on retrouve aussi une touche de bleu au niveau du col pour compléter les couleurs du drapeau.

Extérieur

Alors que les maillots extérieur avaient été orange, jaune et bleu lors du premier passage de la marque allemande, il est cette fois blanc. Très simple, cette tunique met en avant le drapeau paraguayen via une bande en diagonale qui part de l'épaule gauche et qui glisse vers l'emblème de la sélection. Sur la partie droite du torse, le logo du félin bondissant se présente en bleu.

Les maillots du Chili

Après avoir passé quelques belles années ponctuées d'une victoire à la Copa America 2015 avec Puma, le Chili a abandonné la marque au félin bondissant au profit de Nike en 2016. Dès son arrivée, la marque à la virgule a eu la chance de voir Alexis Sanchez et ses partenaires remporter une seconde Copa America consécutive avec des maillots qui respectaient les couleurs chiliennes. Dans l'histoire de cette sélection, le rouge et le blanc ont toujours dominé. Seuls les designs des tuniques peuvent changer d'une compétition à l'autre.

Domicile

Dévoilé en août 2020, le maillot domicile se pare de ses couleurs emblématiques l'omniprésence du rouge qui est accompagné de petites touches blanches et bleues pour former le drapeau chilien au niveau du col notamment. Sur les flancs, on retrouve une bande verticale bleue divisée en deux parties où l'on retrouve une touche de blanc qui se présente aussi sur les manches.

Extérieur

Comme toujours, le blanc domine la seconde tunique chilienne mais le design est cette fois assez original puisque l'on retrouve un graphique s'apparentant aux ailes d'un aigle sur la partie supérieure du maillot. Apportant une touche de rouge que l'on retrouve également sur les flancs, ces ailes sont complétées par une touche de bleu qui se glisse au niveau des logos de l'équipementier et de la sélection.

Les maillots du Pérou

Tout comme l'Equateur et la Bolivie, le Pérou est équipé par Marathon Sports. La marque sud américaine fournit les maillots de la sélection péruvienne depuis trois ans après avoir succédé à Umbro qui a équipé Paolo Guerrero et ses coéquipiers lors de la Coupe du monde 2018. Historiquement, le Pérou a toujours conservé son ADN sur sa tunique principale, malgré de nombreux changements d'équipementiers. En revanche, les maillots extérieur se dévoilent sous différents aspects.

Domicile

Comme les bandes verticales blanches et bleu ciel de l'Argentine, la diagonale rouge sur le fond blanc, que l'on retrouve sur le maillot domicile du Pérou, est indémodable. Ce design iconique nous rappelle d'ailleurs celui de River Plate. On notera tout de même que la bande s'approche du rouge bordeaux, comme sur les maillots dévoilés par Umbro en 2012 et 2014, alors qu'elle est historiquement plus proche d'un rouge éclatant.

Extérieur

Depuis son arrivée en 2018, la marque Equatorienne a dévoilé des tuniques secondaires bien différentes les unes des autres. Après avoir présenté un maillot totalement rouge puis un maillot noir et rouge, Marathon Sports a cette fois tout simplement inversé les couleurs que l'on trouve sur le maillot domicile avec un fond rouge et une bande blanche.

Les maillots du Venezuela

Après avoir été équipée par adidas pendant 13 longues années, la sélection Vénézuélienne a signé un partenariat avec Givova en 2019. Depuis son arrivée, la marque italienne s'est malheureusement fait remarquer dans le mauvais sens du terme en dévoilant un maillot domicile rouge bordeaux qui a beaucoup fait parler. Le rouge bordeaux, c'est la couleur traditionnelle de cette sélection avec le blanc que l'on retrouve très souvent sur les secondes tuniques.

Domicile

Le premier maillot dévoilé par la marque de Scafati était initialement rouge bordeaux mais se décolorait et virait au violet clair durant les matchs, obligeant même les joueurs à porter un t-shirt Quechua lors d'un match amical. Cet épisode a évidemment fait le tour des réseaux sociaux et fait une très mauvaise publicité à Givova. En dehors des problèmes que cette tunique a rencontré, elle est plutôt classique avec un col polo et le nom de la marque floqué en blanc sue le torse alors que le logo de la marque se présente lui sur les manches.

Extérieur

À l'exception du maillot extérieur dévoilé par adidas dans un coloris jaune en 2015, le blanc domine toujours les tuniques extérieur vénézuéliennes et Givova ne déroge pas à la règle depuis son arrivée. Sur le maillot extérieur au col polo dévoilé en 2019, on retrouve même une touche de rouge bordeaux à travers un grand « V » à l'avant du maillot alors qu'adidas préférait souvent associer d'autres couleurs au blanc.

Les hostilités débuteront ce dimanche 13 juin dans le groupe A où la Brésil emmené par Neymar recevra le Venezuela alors que la Colombie affrontera l'Equateur quelques heures plus tard. Vous pouvez retrouver les maillots de certaines équipes engagées dans la compétition sur Foot.fr !