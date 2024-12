Barça : Lamine Yamal annonce la couleur pour son retour

Son année 2024 s’est terminée plus tôt que prévu, mais Lamine Yamal prévoit de revenir plus fort que jamais sur les terrains. Au cours d’un entretien accordé à Barça One, l’attaquant de 17 ans a expliqué que sa blessure subie à la cheville face à Leganés (0-1), il y a deux semaines, n’était qu’une épreuve à ses yeux. Et qu’il préparait continuellement son retour.

«Je suis dans un processus de récupération et je suis sûr que je reviendrai mieux, et avec encore plus d’envie. Cette blessure n’était pas liée à la première (sa première blessure à la cheville en novembre), c’est juste de la malchance. C’était un coup à la cheville cette fois, et ce sont des choses qui arrivent», a expliqué l’ailier du Barça.