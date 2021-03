OM - Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'ère Sampaoli a plutôt bien démarré. En milieu de semaine, les Phocéens se sont imposés sur le score de 1-0 face au Stade Rennais. Un premier match remporté pour le coach argentin, dont les méthodes à l'entraînement séduisent déjà tout le monde. Et pour espérer sécuriser une place en Europa League, les Marseillais n'ont pas le choix : il faudra gagner le plus de match possibles et commencer par battre Brest cet après-midi (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 17h).

Les coéquipiers de Florian Thauvin sont actuellement sixièmes mais il y a du beau monde derrière, avec Metz, Montpellier et Angers qui sont tous à trois points ou moins. Au Vélodrome, l'OM est plutôt solide en ce moment, avec 2 victoires et 1 nul sur ses trois derniers matchs à la maison. Après avoir été révélation de la première partie de saison, les Bretons ont eux un peu plus de mal en ce moment, et obtiennent même des résultats catastrophiques à l'extérieur, où ils n'ont gagné que 2 fois en 14 sorties. Les Marseillais s'étaient imposés 3-2 en Bretagne en août dernier.

Sampaoli va encore expérimenter

Jorge Sampaoli devrait encore sortir une composition novatrice, avec une défense à trois pour protéger Mandanda, composée de Caleta-Car, Balerdi et Alvaro. Sur les flancs, place à Nagatomo et Lirola. Dans l'axe, Kamara comme c'est habituel avec Gueye puis Thauvin qui pourrait jouer dans un rôle plus axial. Enfin, Payet accompagnera en quelque sorte Milik sur le front de l'attaque.

En face, Olivier Dall'Oglio va miser sur du classique, avec Larsonneur dans les cages. Perraud, Brassier, Chardonnet et Pierre-Gabriel composeront le quatuor défensif. Devant, un double pivot dans lequel on retrouvera Lasne et Belkebla. Faivre, Jean Lucas et Cardona joueront en soutien de la référence offensive, Mounié.