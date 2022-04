Liverpool-Villarreal : Pau Torres y croit encore

La suite après cette publicité

Liverpool a un pied et quatre orteils en finale. Après leur succès 2-0, les Reds sont bien partis pour affronter le vainqueur du choc entre City et le Real Madrid, et le score aurait même pu être plus sévère. Cependant, du côté du Sous-Marin Jaune, on semble y croire, à l'image des propos de Pau Torres à la fin de la partie sur Movistar.

« On ne voulait pas encaisser et on voulait repartir avec un bon résultat. Mais nous sommes vivants, et on croit en cette équipe. A La Ceramica on l'a prouvé face au Bayern, ça sera autre chose. On ira chercher la victoire et prouver ce dont nous sommes capables. Il faut y croire, on préparera bien ce match. Le public sera avec nous, on veut lui dire qu'on est confiant. Les supporters de Villarreal verront une équipe qui a encore son mot à dire », a lancé le défenseur espagnol. Plutôt confiant le bonhomme.