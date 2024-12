Ligue 1 : l’OM s’offre une victoire exceptionnelle sur le fil contre Monaco

La 13ème journée de la Ligue 1 fermait ses portes en réservant aux passionnés du football français un véritable choc au sommet entre l’Olympique de Marseille, victorieux contre le RC Lens le weekend dernier (1-3), et l’AS Monaco, qui sort d’une défaite en Ligue des Champions face à Benfica (2-3). A domicile, les Phocéens s’organisaient dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Amir Murillo, Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Rongier et Adrien Rabiot se retrouvaient dans l’entrejeu. Seul en pointe, Neal Maupay comptait sur Mason Greenwood et Luis Henrique sur les ailes. De leur côté, les Asémistes s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Radoslaw Majecki dans les cages derrière Vanderson, Wilfried Singo, Mohamed Salisu et Christian Mawissa. Le milieu de terrain était assuré par Denis Zakaria et Soungoutou Magassa avec Eliesse Ben Seghir un cran plus haut. Devant, Folarin Balogun accompagnait dans les couloirs par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin. La première période a commencé sur des chapeaux de roue pour l’ASM.

Avec une déviation de Maghnes Akliouche, Folarin Balogun est rentré sur la droite de la surface, a résisté à Leonardo Balerdi et a transmis au point de penalty pour Eliesse Ben Seghir dont le tir vers la gauche du but a été repoussé par Gerónimo Rulli (4e). Les deux équipes mettaient beaucoup d’impact physique sur ce début de partie. La débauche d’énergie dans la récupération du ballon a provoqué néanmoins pas mal de déchets techniques des deux côtés. Sur la droite, Mason Greenwood a provoqué, est rentré dans la surface et a centré vers le second poteau. Vanderson a repoussé de la tête avant de se faire percuter par Ulisses Garcia (12e). Sur la gauche, Adrien Rabiot a trouvé Neal Maupay qui a tenté de s’appuyer en retrait sur Valentin Rongier. La remise de ce dernier vers la surface n’a pas trouvé preneur (32e). Et sur une récupération haute de Folarin Balogun sur Valentin Rongier dans le camp marseillais et Maghnes Akliouche a transmis plein axe pour Denis Zakaria devant la surface phocéenne. Le Suisse a décalé sur la gauche Aleksandr Golovin qui a enroulé une frappe, légèrement déviée par Amir Murillo, qui a terminé au fond des filets (41e, 0-1). Le premier acte a aussi été marqué par la blessure de l’un des arbitres assistants. Le quatrième arbitre Gaël Angoula est alors entré en jeu.

Luis Henrique relance le match

La seconde période a été très animée. Sur un corner frappé sur la gauche par Eliesse Ben Seghir vers le premier poteau, aucun joueur n’était à la réception et au second poteau, Pierre-Emile Højbjerg a repoussé en corner juste devant Wilfried Singo (51e). Sur la gauche, Christian Mawissa a tenté de combiner avec Aleksandr Golovin. La remise du Russe était trop profonde (52e). Sur la gauche, Adrien Rabiot a lancé Ulisses Garcia dont le centre est arrivé au premier poteau où Mohammed Salisu a manqué son dégagement. Neal Maupay a bien suivi pour remettre de la tête vers l’axe où Luis Henrique a conclu de la tête (53e, 1-1). Après un retour de vestiaires mitigé, l’OM a parfaitement réagi mais Monaco ne voulait pas se laisser faire. Bénéficiant d’une belle remise de Folarin Balogun, Denis Zakaria est arrivé lancé sur la droite de la surface mais a trop poussé son ballon. Vite sorti de ses buts, Gerónimo Rulli a pu repousser le tir du Suisse (60e). Parti de la droite, Mason Greenwood est rentré dans la surface et a enroulé une frappe vers la gauche du but. Radosław Majecki a repoussé en corner (63e).

L’heure des premiers changements est arrivée. Les deux équipes espéraient réaliser un gros coup à l’heure de jeu passée. Sur la gauche, Quentin Merlin a tenté de déborder mais s’est vu finalement pousser en touche (64e). Soungoutou Magassa a orienté le jeu vers la droite de la surface. Trop profond, le ballon a fusé en sortie de but (65e). Adrien Rabiot a accéléré sur la gauche et a trouvé entre les lignes Valentin Rongier qui a été contré (66e). Décalé par Takumi Minamino sur la gauche juste devant la surface marseillaise, Aleksandr Golovin a enroulé un tir. Celui-ci a finalement été capté par Gerónimo Rulli (74e). Sur la gauche, Kassoum Ouattara a donné le ballon dans la surface à Takumi Minamino qui a contrôlé puis enchaîné d’une frappe du gauche. Le tir du Japonais est passé à gauche du but de Gerónimo Rulli (77e). A l’approche de coup de sifflet final, Christian Mawissa a été fautif d’une main à l’intérieur de la surface. Pénalty logique pour Marseille que Mason Greenwood a su transformer pour offrir la victoire aux siens (2-1). Au classement, l’AS Monaco n’est plus dauphin du Paris Saint-Germain et descend donc au pied du podium à la 3ème place, tandis que l’OM prend trois précieux points et redevient ainsi le dauphin du PSG. Le weekend prochain, les Monégasques accueilleront Toulouse, alors que les Phocéens essayeront d’enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat, contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard.