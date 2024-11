Le constat cinglant de Medhi Benatia sur le Classique OM - PSG

Rapidement réduit à 10, l’OM s’est lourdement incliné (0-3) pour son premier Classique de la saison face au Paris Saint-Germain en octobre dernier. Sur RMC aujourd’hui, Medhi Benatia conseiller sportif du club phocéen, s’est exprimé sur la rencontre. «Je vois comment on a préparé le match de Paris. C’était un pressing très haut, il y avait tout en place. Après 20 minutes, il n’y avait rien de tout ça. A l’arrivée, il n’y a rien. Dans l’intensité, l’engagement, on n’y est pas. Devant un public de connaisseurs, et c’est vrai, on a eu un record d’abonnés. Les gens nous soutiennent. Cette année ils ne sont pas exigeants, ils veulent. A 3-0 à la mi-temps, on te dit que les supporters ont quitté le stade. D’accord, mais les virages étaient là jusqu’au bout. Ils ont chanté. Rien que pour ça, ils méritent», a ainsi commenté l’ancien défenseur de la Juventus.

«On parle de crise alors qu’on est 3e au classement. La défaite contre le PSG, ce n’est pas ça qui me gêne. Je ne me suis jamais comparé au PSG. Quand tu parles d’une jeune équipe, tu ne vas pas venir et dire qu’on va marcher sur tout le monde. Mais le match est inacceptable. Tu ne peux pas faire un non-match, manquer de personnalité, de combativité comme on l’a fait devant 65.000 personnes. C’est inacceptable. Je ne le comprends pas», a-t-il également ajouté.